למרות הפסקת האש: מודי'ס לא משנה את דירוג האשראי של ישראל

סוכנות דירוג האשראי מודי'ס הודיעה הבוקר (שישי) כי דירוג האשראי של ישראל, והתחזית השלילית לדירוג, נותרו ללא שינוי - זאת למרות הפסקת המלחמה בעזה. הם אותתו כי לא ימהרו להעלות את הדירוג של ישראל.

בהודעת החברה נכתב כי "ההסכם מצמצם את סיכוני הטווח הקצר לכלכלה ולהוצאות הציבוריות של ישראל, שעלולות להיפגע עקב סכסוך ממושך". עוד נמסר כי "ההסכם גם מפחית את הסיכונים לטווח הארוך עבור המזרח התיכון מהסלמה שתכלול את איראן, ואת השפעת ההתפשטות של הסכסוך על שרשראות האספקה הגלובליות כתוצאה מהפרעות בשיט בים סוף".

עם זאת, במודי'ס מדגישים כי תנאיו של ההסכם מוגבלים בהיקפם ובאורכם, שכן ישנה רק הסכמה על השלב הראשון, "ויידרשו מגעים נוספים כדי להשיג הפסקת אש קבועה ולהפחית באופן קבוע את המתיחות

הגיאופוליטית באזור".

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג מסר: "חברת הדירוג מודי'ס מציינת בהודעתה כי מדובר בצעד חיובי לדירוג האשראי של מדינת ישראל, תוך ציון הסיכונים ליישום השלבים הבאים של ההסכם. השווקים הפיננסיים לא מחכים וכבר מתמחרים את האמון שלהם בכלכלה הישראלית ובאיתנות הפיסקלית של המדינה".

"אנו מצפים מסוכנויות הדירוג לתת ביטוי ראוי בהערכותיהם להתפתחויות ולשינויים המשמעותיים באיזור, כמו גם לחוסן של כלכלת ישראל", סיכם.