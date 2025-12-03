"השר הכושל בתולדות ישראל": סערה במשק לאחר החלטת סמוטריץ'

נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן הגיב היום (רביעי) להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאשר בקשות חריגות לרשויות המקומיות להעלאה נוספת בארנונה - ללא הגבלה. "שר האוצר הכושל בתולדות ישראל חצה מזמן את גבולות החוצפה. מי שאחראי יותר מכולם על השתוללויות המחירים בישראל, ממשיך להאיץ את יוקר המחייה", מסר תורג'מן.

"לאחר שהקפיא את מדרגות המס, לאחר שהעלה בתחילת השנה את המע"מ באחוז שלם, את הארנונה ב-5.3%, מי שתחת אחריותו עלו מחירי המים, החשמל, ביטוח לאומי, מס הבריאות, תחבורה, ובעצם מה לא. אני מזכיר שהארנונה לעסקים בישראל גבוהה ב-40 אחוזים מהארנונה לעסקים באירופה", הוסיף תורג'מן.

עוד ציין בהתייחסותו לתעריף הארנונה כי "מצד אחד השר להאצת יוקר המחייה ממשיך להאיץ אותה ביתר שאת ואף שוקל להעלות את המע"מ שוב באחוז שלם נוסף ובמקביל מהצד השני מנסה לסמא את עיני הציבור באמצעות העלאת הפטור ממע"מ על יבוא אישי ל-150 דולר".

סמוטריץ', "מצד אחד מייקר לכל משפחה בישראל את ההוצאה השנתית בכ-10,000-20,000 ש"ח, ומצד שני מחלק מעות לעניים, של מאות שקלים בודדים למתנות - ובעזרתן מסתיר את האמת", טען.

על אף הצהרת שר הפנים משה ארבל, הוגשו כ-95 בקשות להעלאות חריגות בארנונה (מתוך 108 בקשות שהוגשו), והן מסתכמות בכ-250 מיליון ש"ח. הנטל הישיר על המגזר העסקי נאמד בכ-45 מיליון ש"ח. כ-8% בלבד מהעיריות שהגישו בקשות חריגות - הגישו בקשות להפחתות בלבד.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' חתמו אמש על צווים המאפשרים לרשויות המקומיות להעלות את תעריף הארנונה לשנת 2026 ללא הגבלה - מעבר לעלייה האוטומטית הצפויה של 1.6%. ההחלטה מבטלת למעשה את הבלמים שהציב שר הפנים לשעבר, משה ארבל, שמנעו חריגות מסוג זה.

המהלך של העלאת הארנונה, שהוא יוזמה של יושב הראש של המרכז לשלטון מקומי, חיים ביבס, נועד לאפשר לרשויות להתמודד עם צרכים תקציביים גדלים, אך מעורר ביקורת חריפה. נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, הגיב בחריפות ודרש לבטל את ההחלטה לאלתר. "במקום לגלות אחריות בתקופה רגישה, שבה העסקים ומשקי הבית עדיין מתאוששים מנזקי המלחמה, שוב בחר שר האוצר לפגוע בעסקים בישראל ולהאיץ את יוקר המחיה", מסר.

ההחלטה כאמור מגיעה על רקע דיוני התקציב המתוחים, והצורך למצוא מקורות תקציביים למימון הגידול הדרמטי הצפוי בתקציב הביטחון. כפי שפורסם אמש ב-i24NEWS, באוצר דנים באפשרות להעלאה נוספת של המע"מ, לאחר שכבר עלה ל-18% בינואר האחרון. גורם בכיר באוצר מסר ל-i24NEWS כי "גם העלאת המע"מ על הפרק" כאחת האפשרויות, לצד הגדלת הגירעון או הטלת מס על רכוש.

נזכיר כי בסוף השבוע אותת ראש הממשלה על כוונתו להגדיל את תקציב הביטחון ב-350 מיליארד שקלים בעשור הקרוב. בפגישה שקיים עם שר האוצר, הבהיר סמוטריץ' כי משמעות הדבר היא הטלת מסים נוספים וקיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה. בעקבות זאת, נראה כי ראש הממשלה נסוג חלקית מההבטחה ודורש התייעלות נוספת ממשרד הביטחון. עם זאת, גם באוצר מבינים כי תקציב הביטחון יגדל מעבר לסכומים שתוכננו, והלחץ למצוא מקורות מימון חדשים, כדוגמת הסרת המגבלות על הארנונה, צפוי להימשך.