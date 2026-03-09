המערכה באיראן מגיעה לבורסה: ירידות במדדים בתל אביב, מחירי הנפט מזנקים

אחרי שבוע של אופוריה בבורסת תל אביב על רקע מכת הפתיחה המוצלחת במלחמה מול איראן, היום (שני) שחר חדש במדדים המקומיים - שמאותת על היפוך מגמה.

יישור הקו של המשקיעים הישראלים היום עם בורסות העולם, מגיע לאחר זינוק נוסף וחד במחירי הנפט אתמול בלילה - אז מחירה של חבית חצה כבר את רף ה-115 דולרים. במקביל, גם מחירי הגז הטבעי באירופה זינקו לגבהים חדשים, וההערכות הן כי המגמה הזו רחוקה מלהסתיים.

מבחינת הכלכלנים, תמונות קו הרקיע הבוער בטהרן, לצד האיום על אחד מעורקי האנרגיה המשמעותיים של העולם - מהווה איום ממשי על הכלכלה הגלובלית, אותו בסופו של דבר - כולנו עשויים להרגיש בכיס.

גלי ההדף המסתמנים של המערכה על יוקר המחיה והאינפלציה בארצות הברית, עשויים, כך על פי ההערכות, להשפיע וללחוץ אפילו את הנשיא האמריקני דונלד טראמפ - ואולי, יש הסבורים - להכריע את המערכה.

