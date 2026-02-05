חלומות גינדי: הטענות נגד ענקית הנדל"ן – שחושפות את מצב השוק

שורת תביעות ותלונות נגד קבלנית הנדל"ן הגדולה "גינדי", מדגימה את הסיכונים בשוק בעיתוי הנוכחי, שבו יש יותר היצע מביקוש. למשל, הדירה שנקנתה מבלי לדעת שמול הבניין מוקם בית עלמין, או מחיר דירה במבצע אטרקטיבי - שכעבור זמן קצר צלל עוד יותר, רק בגלל תנאי השוק.

הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" כתבת הכלכלה עדי כהן הביאה את כל הפרטים על הטענות נגד ענקית הנדל"ן – שחושפות את מצב השוק.

בנקודת הרתיחה הנוכחית של שוק הדירות הישראלי, וכשמבצעי שיווק אגרסיביים מסתירים ירידות מחירים של ממש - נקלעים לא אחת הרוכשים, והיזמים איתם, לפלונטר בעייתי למדי.

עדות לכך, אפשר למצוא בתביעה שהוגשה לאחרונה נגד חברת גינדי. במאי 2022, רכש נבות מהחברה דירת ארבעה חדרים בנווה איילון, תמורת 3 מיליון שקלים - מתוכם, שילם 20% במעמד החתימה. אך לאחרונה, ביטל נבות את העסקה תוך תשלום קנס של כ-336 אלף שקלים - ובבית המשפט כעת טוען להטעייה בשיווק מצד גינדי, לערך דירה נמוך יותר מזה שהוצג ונמכר לו, וכן לקושי להשלים את עסקת הרכישה.

עוד טוען נבות בתביעה כי בשיווק הדירה אף הוסתרה ממנו הקמתו של בית עלמין בסמוך לפרויקט - טענה שעומדת בבסיס תביעה נוספת כנגד גינדי מצד עשרות רוכשים בפרויקט.

בחברה מתנערים מההאשמות המיוחסות, מדגישים כי בית העלמין אינו צמוד כלל לבניין המוקם וטוענים כי אישורו - נעשה לאחר ששווקו הדירות. אלא שמה שעומד מאחורי התביעה הנוכחית, כך נראה, מספר סיפור גדול מכך, על שוק בטלטלה.

עדות נוספת לכך סיפק פוסט פייסבוק שפרסמה בשבוע שעבר רוכשת בפרויקט אחר של גינדי, בגליל ים הרצליה. באותו הפוסט התקוממה עמית, שרכשה מהחברה דירה בפריסייל בספטמבר 2024 - כי במבצע חדש שהשיקה באחרונה גינדי למועדון "חבר", מוצעות הדירות באותו המתחם - בחצי מיליון שקלים פחות מששילמה.

בגינדי טוענים כי הדירות המשווקות לחברי מועדון חבר מציעות מוצר אחר לגמרי באותו המתחם, ועדיין, הסערה שהספיק לעורר אותו הפוסט, שמה זרקור בוהק על עיוותי המבצעים - ועל האקלים החדש של שוק הנדל"ן.

מגינדי החזקות נמסר: "גינדי החזקות פעלה בפרויקט נווה איילון בשקיפות מלאה ובהתאם להסכמים. הסיבה שהתובע לא הצליח להשלים את העסקה נובעת מבעיות תזרים, אי קבלת משכנתאות ועליית ריבית וזאת לפי דברי התובע עצמו".

"בהתייחס לבית העלמין, יובהר כי במועד שיווק ומכירת רוב הדירות (מרץ 2022), לחברה לא היתה ידיעה על כוונת עיריית אור יהודה לבנות בית עלמין בשכונת נווה איילון. העירייה פרסמה לציבור את התוכנית להקמת בית העלמין רק בסוף מרץ 2023, דהיינו, כשנה לאחר שהחלה מכירת הדירות, והעירייה לא עדכנה את החברה בנושא. בכל מקרה, מיקומו של בית העלמין אינו בצמידות לפרוייקט, המרוחק ממנו מאות מטרים, ובין הפרוייקט לבית העלמין מפרידים מספר כבישים ובניינים עתידיים. החברה פעלה כדין, בתום לב ובשקיפות מול לקוחותיה והיא בטוחה שהתביעה כנגדה תדחה בבית המשפט".

"בנוגע לפרויקט בגליל ים, ראשית, לא מדובר באותו מלאי דירות. הבניינים שנפתחו במסגרת מועדון 'חבר' יועדו מראש לעמיתי המועדון בלבד. בנוסף, תנאי העסקה שונים מהותית: עמיתי 'חבר' נדרשו להון עצמי ראשוני שונה ולפריסת תשלומים שונה לאורך הדרך, לעומת תנאי תשלום מיטבים ונמוכים יותר ברכישות שבוצעו בשלב הפריסייל. כמו כן, מועדי האכלוס של הדירות שנרכשו על ידי עמיתי 'חבר' מאוחרים יותר ממועדי האכלוס של רוכשי הפריסייל. יצוין כי כלל הדירות שנמכרו בשלב הפריסייל נמכרות כיום במחירים הגבוהים בכ-150 עד 250 אלף שקלים ממחירי המכירה דאז, בהתאם לסוג הדירה".