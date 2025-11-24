אחרי שנתיים: בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל-4.25%

בהתאם לתחזיות, הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה הערב (שני) להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4.5% ל-4.25%. זאת למעשה הורדה ראשונה של הריבית מאז ינואר 2024. השינוי ייכנס לתוקף ביום חמישי ויוביל איתו להקלה מסוימת לנוטלי המשכנתאות וגם יסייע להאצת התחזקות המשק.

יצוין כי ההחלטה מתקבלת לאחר 14 החלטות רצופות בהן נותרה הריבית ללא שינוי, על רמה של 4.5%, כאשר ההפחתה האחרונה היתה בינואר 2024, של 0.25%.

מאחורי ההחלטה, עומדים הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל עם הפסקת האש, התחזקות השקל אל מול המטבעות הזרים, ובעיקר: התכנסות האינפלציה זה כחודשיים עמוק לתוך טווח היעד הממשלתי. נזכיר, בשני המדדים האחרונים, עמדה האינפלציה על 2.5% - כאשר טווח היעד נע בין 1%-3%. גם הפחתת הריבית באחרונה בארצות הברית והצפי להורדות ריבית נוספות שם נתנו רוח גבית חזקה לבנק ישראל, בכדי למנוע מצב של פערי ריביות משמעותיים בין המדינות.

בחודשים האחרונים, דבק בנק ישראל במדיניות שמרנית, מחשש שהורדת הריבית תביא דווקא ללחצים אינפלציוניים. זאת, למרות לחצים אדירים שהופעלו על נגיד בנק ישראל הן מצד בכירי המגזר העסקי שטענו לסכנת קריסה של עשרות אלפי עסקים בסביבת הריבית הנוכחית, והן מצד שר האוצר, שאף איים: אם הנגיד לא יוריד את הריבית - נוריד מסים. חיכוכים אלו בין האוצר לבנק ישראל קיבלו ביטוי ניכר בתקופה האחרונה עם הדרתו של הנגיד משורת דיונים כלכליים קריטיים. בהם, גם דיוני תקציב, וגם דיונים על רפורמה שמהותה מיסוי הבנקים - והענקת צ'ופר לנוטלי המשכנתאות.

החלטת הריבית כעת מהווה בשורה חיובית לבעלי עסקים ולמשקי הבית - בעיקרם נוטלי המשנכתאות. עבורם, זינק ההחזר הממוצע על המשכנתא בשנתיים האחרונות באלף שקלים בממוצע. ההפחתה הנוכחית תביא עבורם להקלה של מאות שקלים בשנה נכון לשעה זו - כאשר התקווה היא שההחלטה הנוכחית תהווה נקודת התחלה ומפנה, בדרך להפחתות ריבית נוספות.

"מברך על הורדת הריבית. הנתונים בחודשים האחרונים הבשילו והובילו לצורך ברור בהפחתתה. האינפלציה נמצאת כבר שלושה חודשים בתוך יעד היציבות של בנק ישראל, העלייה החדה בערכו של השקל יוצר לחץ כבד על היצוא הישראלי. לכן, החלטת בנק ישראל להפחית את הריבית היא צעד אחראי שמסייע לבלום את עליית הערך ולהחזיר תחרותיות למשק״.

נשיא ההתאחדות הוסיף כי הפחתת הריבית תוריד את עלויות המימון ותאפשר השקעות מחודשות בהון, טכנולוגיה ואוטומציה, מהלך קריטי לשיקום התעשייה לאחר שנה מאתגרת. ״לצד זאת״, הוסיף ד״ר תומר, ״מחקר עדכני של ה-OECD מראה כי הורדת ריבית תורמת לשיפור הפריון בטווח הבינוני, מנגנון חיוני למשק בתקופה של מחסור חמור בעובדים."

נשיא ההתאחדות חתם בבקשה לבנק ישראל שלא להמתין למועד הרשמי הבא של החלטת הריבית, אלא לבצע הפחתת ריבית מיידית נוספת עוד לפני סוף שנת 2025.