מיליארדר או מיתוג מתוחכם? סימני השאלה סביב נאור ברוך

כוכב הרשת נאור ברוך, המציג עצמו כמיליארדר קריפטו שבנה את הונו במו ידיו לאחר ילדות צנועה בדירת עמידר, משתף את עשרות אלפי עוקביו באורח חיים הכולל מכוניות פאר, ויסקי יקר וטיסות פרטיות. אלא שבדיקת המהדורה המרכזית ב-i24NEWS שנעשתה היום (שני) מעלה סימני שאלה לגבי הממשות מאחורי הצהרות אלו.

אתר האינטרנט של קרן הגידור של ברוך התברר כדף נחיתה בסיסי בלבד, שבו כל הלשוניות מובילות לאותו עמוד ללא מידע על הנהלה או רישום רשמי.

נושא מטריד נוסף נוגע למסלול הכסף. תשלומי ההצטרפות ל"קהילת הטופים" מועברים לחברה בשם Regin LLC, שחיפוש פשוט ברשת אינו מעלה כל מידע על פעילותה העסקית או נוכחותה בשוק.

בתגובה לשאלות שהופנו אליו בנוגע לרישום הקרן, לזהות החברה המקבלת את הכספים ולפערים בתדמיתו, מסר נאור ברוך תגובה: