המשק לא עצר: למרות המחאות, הוצאות האשראי בישראל עלו

נתוני חברת שבא, המנהלת והמפתחת של מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב מצביעים על כך שהבוקר (שלישי) נרשמה עליה בפעילות העסקית במשק לעומת השבוע שעבר.

לפי הנתונים, בין השעות 8:00 ל-12:00 נרשמו במערכות חברת שבא היקף הוצאות כולל של 467.38 מיליון שקלים מדובר בעליה בהיקף של 5.3% ויותר מ-23 מיליון שקלים לעומת היקף ההוצאות שנרשם בשעות אלו ביום שלישי שעבר, ב-19 באוגוסט 2025, ועמד על סכום של 443.56 מיליון שקלים.

הנתונים האלו עומדים בניגוד מוחלט לאלו של יום המחאה הקודם, שאירע בשבוע שעבר. לפי נתוני שבא, ענפי המסחר המרכזיים של המשק הושפעו באופן משמעותי וסך ההוצאות שנרשם עמד על סכום כולל של 2.081 מיליארד שקלים. מדובר על היקף הוצאות נמוך ב-7.5% לעומת יום ראשון שקדם לו, שבו היקף הרכישות הגיע לסכום של 2.249 מיליארד שקלים.