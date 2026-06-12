בעוד שהקדמה הטכנולוגית והגלובליזציה הפכו מוצרי צריכה רבים לזולים ונגישים מאי פעם, דווקא נכסי הבסיס והשירותים שהגדירו פעם את "החלום של מעמד הביניים" הפכו ליקרים בצורה קיצונית ביחס להכנסה הממוצעת. בשנת 1980 יכול היה משק בית ממוצע להרשות לעצמו לספוג הוצאות שהיום דורשות מהדור הצעיר שנים של חיסכון או הלוואות ענק. הרשימה הבאה מרכזת 10 דברים שמשפחה ממוצעת יכלה לממן בקלות ב-1980, אך היום נחשבים למותרות.

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1. קניית דירה למגורים

בשנות ה-80 היו מחירי הבתים נמוכים משמעותית ביחס להכנסה השנתית של משק הבית. כיום, לעומת זאת, הזינוק במחירי הדיור עקף משמעותית את קצב צמיחת השכר, מה שהופך את חלום הדירה לבלתי קביל עבור צעירים רבים.

2. גידול מספר ילדים על משכורת אחת

משפחות רבות ב-1980 יכלו לכלכל ולגדל מספר ילדים בכבוד באמצעות מפרנס יחיד במשרה מלאה. הבחירה של אחד ההורים להישאר בבית ולגדל את הילדים הייתה ישימה לחלוטין מבחינה כלכלית. כיום הוצאות המחיה השוטפות הופכות את המודל הזה לכמעט בלתי אפשרי עבור רוב המשפחות.

3. חופשה משפחתית מדי שנה

טיולים אורבניים, חופשות בטן-גב בים וביקורים קבועים בפארקי שעשועים גדולים היו מסורת מובנת מאליה בקרב משפחות רבות. למרות שחופשות עדיין אפשריות - הזינוק הקיצוני בעלויות התחבורה, הלינה והאטרקציות הפך את הנסיעות המשפחתיות הקבועות לנטל פיננסי כבד.

4. קניית רכב חדש במזומן

משפחות רבות יכלו לחסוך מספיק כסף כדי לרכוש רכב חדש מהחברה ישירות במזומן או לחלופין לקחת הסדר מימון לתקופה קצרה מאוד. המכוניות המודרניות אומנם מציעות יותר טכנולוגיה ובטיחות, אך מחירן גבוה באופן חסר פרופורציה בהשוואה לשכר הממוצע.

5. ארוחות משפחתיות חגיגיות במסעדות

יציאה של כל המשפחה המורחבת לארוחת ערב במסעדה נחשבה לבילוי שגרתי ובר-השגה. כיום מחירי המנות והטיפים הופכים אירוע כזה להוצאה כבדה הדורשת תכנון מראש.

6. קייטנות ומחנות קיץ לילדים

הורים יכלו לשלוח את הילדים למחנות קיץ או תוכניות העשרה מיוחדות למשך שבועות מבלי להיכנס למשבר פיננסי. כיום עלויות הקייטנות ומסגרות הקיץ המקצועיות מאלצות הורים רבים לחפש פתרונות יצירתיים או לוותר עליהן לחלוטין.

7. עזרה ותחזוקה שוטפת לבית

העסקת בייביסיטר קבועה או מנקה הייתה נפוצה והגיונית מבחינה תקציבית עבור מעמד הביניים. כיום עלויות העבודה והשכר הופכים את השירותים האלו ללוקסוס.

8. חוגי מוזיקה ואמנות פרטיים

פעילויות העשרה מחוץ לשעות הלימודים, כמו שיעורי פסנתר פרטיים, חוגי ריקוד או סדנאות אמנות, היו חלק בלתי נפרד מהתקציב המשפחתי הרגיל. כיום, מדובר בהוצאות חודשיות גבוהות שמכבידות על תקציב החינוך הביתי.

9. בית עם חצר גדולה

בתים פרטיים עם חצרות מרווחות היו נגישים מאוד למשפחות בעלות הכנסה ממוצעת. עם עליית ערך הקרקע וצפיפות הבנייה מגרשים גדולים הפכו למוצר יוקרה לעשירים בלבד.

10. פרישה לפנסיה עם חיסכון צנוע

עלויות המחיה הנמוכות יותר אפשרו לעובדים לצאת לגמלאות בכבוד וברווחה גם ללא חסכונות אישיים של מיליונים. כיום, הגימלאים מתמודדים עם תוחלת חיים ארוכה יותר ואי-ודאות כלכלית גדולה.