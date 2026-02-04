אילון מאסק הפך לאדם הראשון ששוויו מעל 800 מיליארד דולר

אילון מאסק ממשיך לשבור שיאים ולבצר את מעמדו כאיש העשיר ביותר בהיסטוריה. על פי דירוג המיליארדרים של מגזין "פורבס", מאסק הפך היום (רביעי) לאדם הראשון אי פעם שחצה את רף ה-800 מיליארד דולר. הונו האישי רשם זינוק של עשרות מיליארדים בתוך זמן קצר, וכעת הוא מוערך בשיא של 852 מיליארד דולר.

הזינוק הדרמטי בשוויו של מאסק הגיע בעקבות הודעה על מהלך עסקי אסטרטגי, במסגרתו יצרנית הטילים שלו, SpaceX, רכשה את xAI, חברת הבינה המלאכותית והמדיה החברתית שבבעלותו.

העסקה, שמיזגה את שתי הישויות לחברה אחת המוערכת בשווי של כ-1.25 טריליון דולר, הגדילה את שווי האחזקות של מאסק בכ-84 מיליארד דולר נוספים.

המיזוג בין עולמות החלל והבינה המלאכותית מחזק את אחיזתו של מאסק בתעשיות הטכנולוגיה המשפיעות ביותר בעולם. בעוד ששווי השוק של החברה המאוחדת ממשיך לטפס, האנליסטים של אתר "פורבס" מעריכים כי מאסק מתקרב בצעדי ענק ליעד שעד לא מזמן נראה דמיוני: להפוך לטריליונר הראשון בעולם. נכון לעכשיו, הפער בינו לבין יתר עשירי תבל רק הולך ומתרחב.

נזכיר כי ב-3 באוקטובר, אילון מאסק הפך לאדם הראשון בהיסטוריה שהשווי שלו עולה על חצי טריליון דולר. זאת, בזכות עליית מחירי מניות טסלה שהובילה לקפיצה בהונו. מניית חברת טסלה עלתה בכמעט 17% מתחילת השנה. מאסק הוא בעל המניות הגדול ביותר של החברה, עם 19.7% מהון המניות שלה נכון לאוגוסט 2025. לא די בכך, אלא שחבילת שכר חדשה שמוצעת, ועליה המשקיעים עתידים להצביע בנובמבר, עשויה להעניק למאסק מניות נוספות בטסלה, ולהעלות את שוויו הנקי ליותר מטריליון דולר.