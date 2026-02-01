גם אחרי הורדת הריבית: מדוע שוק הנדל"ן מתקשה להתאושש?

כמעט חודש לאחר רצף הורדות הריבית, פעמיים לראשונה זה שנתיים, שוק הנדל"ן הישראלי אמנם מגלה סימני תזוזה - אך בפועל, הקיפאון בעסקאות נמשך. מספר המתעניינים והפניות למתווכים נמצא בעלייה, אך היקף העסקאות עדיין רחוק מלשקף שינוי מגמה ממשי.

רצף הורדות הריבית הביא לעלייה בכמות הדירות המוצעות למכירה ובמספר המחפשים, אך בשטח מספרים המתווכים כי הדרך להתאוששות עוד ארוכה.

אריאל, מתווך נדל"ן, מספר: "רואים יותר פרסומים ויותר מודעות. אנשים שחיכו על הגדר התחילו לבדוק אופציות. אני מניח שנראה יותר עסקאות בחודשים הקרובים, אבל זה עדיין מוקדם".

לדבריו, המדד האמיתי למצב השוק הוא פשוט: "הטלפון מצלצל יותר. זו התלהבות של תחילת שנה, אולי, אבל זה המדד הכי נכון שיש מהשטח".

נתונים שתואמים לתחושה הזו מגיעים גם מהזירה הדיגיטלית. בדיקה שערך אתר מדלן עבור i24NEWS מעלה כי מאז הורדות הריבית נרשמה עלייה של כ-10% בטראפיק באתר, לצד גידול של כ-9% בכמות הדירות שהתווספו לשיווק.

מאור, גורם בענף, מצנן את הציפיות: "העצירה בשוק לא קרתה ביום אחד, ולכן גם ההתעוררות תהיה איטית. שתי הורדות ריבית לא ימלאו משרדי מכירות, אבל כן רואים יותר פניות".

אחת השאלות המרכזיות שעולות כעת היא מדוע הרוכשים עדיין מהססים. צחי קווטינסקי, יועץ נדל"ן, מסביר כי חוסר הוודאות הכלכלית, מחירי הדיור הגבוהים והציפייה להמשך ירידות ריבית גורמים לרבים להמשיך להמתין על הגדר.

ובינתיים, גם מחירי הדירות - שעליהם התרגלנו לדבר כמעט רק במונחים של עלייה - מדשדשים, ולעיתים אף נרשמות ירידות נקודתיות. מתווכים מציגים עסקאות שבהן המחיר הסופי נמוך משמעותית ממחיר הבקשה המקורי.