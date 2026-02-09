מתחילת 2026: ירידה בהכנסות המדינה וגידול בגירעון

משרד האוצר פרסם היום (שני) את נתוני ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש ינואר 2026. השוואה לחודש ינואר אשתקד, הנתונים של משרד האוצר מצביעים על ירידה של כ-5.4% בהכנסות המדינה, אשר ירדו מ-63.1 מיליארד שקלים ל-59.7 מיליארד שקלים.

כמו כן פרסם משרד האוצר כי במהלך 12 החודשים האחרונים, הגירעון המצטבר עלה בכ-0.2%, עם כ-4.9% מהתוצר הלאומי, המהווים כ-104.5 מיליארד שקלים.

על פי נתוני האוצר, חודש ינואר הסתכם בעודף של כ-16.9 מיליארד שקלים. עם זאת, חודש ינואר אשתקד הסתכם בעודף גבוה יותר של כ-22.8 מיליארד שקלים, זאת לאור שינויי חקיקה שהובילו לגידול חריג של כ-45.4% בהכנסות המדינה. כתוצאה מכך גדל הגירעון בין שתי התקופות.

נתון נוסף מדו"ח האוצר מראה כי הוצאות הממשלה בחודש ינואר הסתכמו בכ-42.7 מיליארד שקלים, לעומת כ-40.3 מיליארד שקלים בינואר בשנה שעברה. באוצר אומרים כי ההוצאות הללו נמוכות מהמסגרת המותרת (1/12), אך גבוהות ב-6.1% ביחס לחודש ינואר 2025, שהחל אף הוא תחת מסגרת ללא תקציב מאושר.