אחרי שופרסל, אושר עד, יוחננוף וקרפור: עכשיו, דווקא במלחמה, רשת ויקטורי מצטרפת למתחרות ונכנסת לתחום מוצרי החשמל. הרשת מתכננת להציע מחירים שוברי שוק למוצרים האהובים של מותגים שונים, בהם: נינג'ה, דרימי, דייסון ו-JBL, ומנצלת את התקופה שהישראלים מבלים יותר בסופר בזמן המלחמה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בדקנו את המחירים של ויקטורי מול רשת האון ליין הזולה בישראל - KSP:

* רמקול של JBL נמכר ברשת KSP ב-349 שקלים - ובוויקטורי ב-329 שקלים.

* השואב שוטף של טינקו flor one נמכר ב-KSP ב-1,190 שקלים, ובוויקטורי - 799 שקלים.

* מכונת הקפה של נינג'ה 601 עולה 1,699 שקלים ברשת KSP - ו-1,790 שקלים בוויקטורי.

כאמור, הישראלים קונים יותר מוצרי חשמל במלחמה והקמעונאים מצאו מסלול עוקף של יבוא מקביל, מהלך שמאפשר להן לעקוף חלק ממבנה הכוח הקיים בענף מול היבואניות הגדולות. הזמינות מיידית לצד המחירים הנמוכים, זאת כשהחנויות סגורות והספורים - חיוניים ופתוחים. היבואנים הגדולים נפגעים מהחדירה לתחום ואפילו החנויות הקטנות קונות מלאים בסופר.

רשת אושר עד שולטת ממזמן בתחום מוצרי החשמל. היא נכנסה אליו ראשונה, ומשכה אחריה, די באיחור, את רשתות המזון. כשהישראלים מחפשים מוצרי פנאי במלחמה מותגי הנינג'ה והדייסון מככבים.

השוואת מחירים - ויקטורי מול אושר עד:

* מכשיר נינג'ה גריל 301 נמכר בוויקטורי ובאושר עד באותו המחיר - 599 שקלים

* דגם 551 נמכר בוויקטורי ב-666 שקלים ובאושר עד - 699 שקלים.

* דייסון G1 נמכר בויקטורי ב-1,099 שקלים, ובאושר עד ב-999 שקלים.

* נינג'ה גלידה דה לוקס נמכר באושר עד ב-799 שקלים, בוויקטורי 888 שקלים ובשופרסל - 999 שקלים.

גורמי הביטחון כבר מזהירים שהמערכה הזו תימשך לתוך חג הפסח - תקופת השיא של מכירות מוצרי החשמל. רשתות המזון מכינות את התחמושת, שכרגע מגיעה ברובה מסין. כשטוסטר אובן נמכר ב-69 שקלים, אולי רשתות החשמל יתעוררו סוף סוף, ורמות המחירים יירדו גם שם.