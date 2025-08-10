כמה חם? נשבר שיא כל הזמנים בצריכת החשמל בישראל

מומלצים -

שיא כל הזמנים בצריכת חשמל בישראל נשבר היום (ראשון), כך פרסמה חברת נגה המנהלת את מערכת החשמל. הצריכה היומית הגיעה ל-15,806 מגהוואט. השיא הקודם נרשם ב-13 באוגוסט 2023 ועמד על 15,694 מגהוואט.

בנגה מציינים כי העלייה בצריכת החשמל נובעת מהגל החום הכבד ששרר ברחבי הארץ ומגמות מתמשכות של עלייה בביקוש לחשמל בכלל המגזרים: הביתי, המסחרי והתעשייתי. בזמן שיא הצריכה, סך הייצור מאנרגיות מתחדשות עמד על 4,310 מגהוואט, נתון המשקף את תרומתן המשמעותית של מקורות אנגריה מסוג זה למשק החשמל בישראל.

לדברי מנכ"ל נגה, שיקי פישר: "נגה נערכה מבעוד מועד לאפשרות של שבירת שיאי צריכה, תוך תיאום הדוק עם יצרני החשמל, מפעילי הרשת וגופי המשק. על אף צריכת השיא, לא נרשמו הפסקות חשמל, והחשמל סופק באופן רציף ותקין לכלל הצרכנים בישראל. זהו ביטוי לחוסן האנרגטי של מדינת ישראל. מערכת חזקה, מתקדמת ומתוכננת היטב, בהובלת נגה".