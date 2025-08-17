"יותר מדי שעות מול המסך": עלייה בסיכונים לצעירים ברשת

מומלצים -

ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעו היום (ראשון) כי זיהו עלייה בסיכונים לצרכנים צעירים בתקופת הקיץ בעקבות הגידול בשימוש ברשתות החברתיות.

שני רכיבי הסיכון העיקריים הינם החשיפה המוגברת לפרסום סמוי - בעיקר באמצעות משפיעני רשת פופולריים, והשתתפות מוגברת בפעילויות מקוונות נושאות פרסים ואתגרים - כגון תחרויות, סרטוני פתיחת קופסאות (Unboxing) ואתגרי מדיה חברתית, המשלבים מסרים המעודדים רכישה תוך קישור לערכים של "הצלחה חברתית" או השתייכות קבוצתית התלויה בצריכה.

בעקבות חופשת הקיץ חלה עלייה חדה ומתמשכת בשימוש של בני נוער ברשתות החברתיות כגון טיקטוק, יוטיוב ואינסטגרם. שם יש חשש לקיומן של מלכודות צרכניות המושפעות בין היתר ממבצעים וקמפיינים שיווקיים ממוקדים הפונים לקהל הצעיר.

רכיבי הפגיעה המרכזיים הינם צרכנות המבוססת על השפעה רגשית וחברתית והקושי להבחין בין תוכן אמיתי לפרסום ממומן.

בני נוער חשופים במיוחד למותגים יקרים ולעידוד רכישה מהירה ברשת, לעיתים ללא אישור או ליווי ההורים, דבר העלול לגרום גם לפגיעה בפרטיות או להונאות דיגיטליות (כגון פישינג או רכישת מוצרים מזויפים). כמו כן, בני נוער נוטים לשתף קישורים, פרטים אישיים או להירשם לאפליקציות מבלי לוודא את מהימנות הגורם המחולל.

קובי זריהן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: "הקיץ הוא תקופה מועדת לחשיפה מוגברת של בני נוער לתכנים שיווקיים שעלולים להטעות או להשפיע עליהם רגשית ולעודד רכישות מיותרות. אנו קוראים להורים לגלות מעורבות פעילה, לשוחח עם ילדיהם על התנהלות בטוחה ברשת, וללמד אותם כיצד לזהות תוכן פרסומי ולהגן על פרטיותם ההבנה והמודעות לסיכונים אלו הן המפתח להגנה על בני הנוער, אנו קוראים לציבור לדווח לרשות על פרסומים מטעים או על תכנים מסחריים בעייתיים המיועדים לקטינים".