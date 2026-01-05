תברואה ירודה וזוהמה: תביעת הענק נגד חברת הדלק פז

תביעת ענק בסך 400 מיליון שקלים הוגשה נגד חברת הדלק "פז" בשל תנאים תברואתיים ירודים ומתקנים מזוהמים שלא ראויים לשירות אדם והצרכן. כתבתנו לענייני כלכלה דנה ירקצ'י דיווחה הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" כי 100 מתוך 300 התחנות ברחבי הארץ תועדו, וכולן נמצאו ככאלו העוברות על החוק. התביעה מבקשת החזר של 10% מהמכירות ללקוחות בשבע השנים האחרונות.

עשרות תלונות שהגיעו למשרד עורכי הדין גבע - הביאו את המשרד לתעד 100 תחנות מתוך 300 ברחבי הארץ, וכולן נמצאו ככאלו שעוברות על חוק רישוי עסקים. תחנת דלק היום איננה רק תחנת דלק אלא גם כוללת חנויות נוחות, מקום לממכר מזון - וכשהחברה עוברת על החוק אפשר לשלול ממנה את רישיון העסק.

עורך הדין יוחי גבע מסר: "התובענה הייצוגית, הנה מהחשובות שהוגשה בישראל, בשנים האחרונות.

כל השירותים הציבוריים שנבדקו על ידי משרדי נמצאו מלוכלכים, לא מנוקים, לא מתוחזקים, ללא סבון, נייר טוואלט ונייר ניגוב, כפי שתקנות רישוי עסקים, תנאים תברואתיים בתחנות דלק, קובעים מפורשות".

"הלקוח שרוכש סנדוויץ', קפה או בורקס בחנויות הנוחות ילו של פז, זכאי לשטוף ידיו, לעשות שימוש בשירותים נקיים וראויים, והמחיר שהוא משלם על אותם מוצרים, מגלם בתוכו אף את התשלום בגין אותו שירות ושימוש. על פז לפצות את הציבור בגין הנזק המתמשך בשבע השנים האחרונות, הנובע מזילות כלפי צרכניה בעניין זה".

