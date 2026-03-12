דייסון ב-1000 שקל פחות: המלחמה של רשתות המזון בחנויות החשמל

רשת ויקטורי הצטרפה למגמה המתרחבת של רשתות המזון המסתערות על שוק מוצרי החשמל, והשיקה קטלוג מבצעים עם פערי מחיר דרמטיים שמגיעים למאות ואלפי שקלים מול הרשתות המתמחות. המהלך, עליו דווח אמש (רביעי) בתוכנית "מדד גלבוע" ב-i24NEWS, מציב את הרשת כמתחרה ישירה מול השחקניות הגדולות בשוק כמו מחסני חשמל ו-KSP.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

מבדיקת המחירים שהוצגה עולה כי במוצרים מסוימים הפערים בלתי נתפסים. כך למשל, שואב אבק דייסון (דגם V15 SV47) שנמכר במחסני חשמל ב-2,939 שקל, מוצע בויקטורי ב-1,999 שקל בלבד – חיסכון של קרוב ל-1,000 שקל.

גם בתחום מגהצי הקיטור נמצאה ויקטורי כזולה ביותר עם מחיר של 588 שקל. עם זאת, במוצרים אחרים כמו מכונת קפה של נינג'ה (דגם 601), נמצא כי ויקטורי דווקא יקרה יותר ב-240 שקל ממתחרות האונליין, מה שמדגיש את הצורך בבדיקה קפדנית של כל פריט.

האסטרטגיה מאחורי המהלך אינה רק רווח ישיר ממוצרי החשמל, אלא שימוש בהם כ"מוצרי פיתוי" (Loss Leader). רשתות המזון מוכנות למכור מותגי פרימיום כמו אייפון, נינג'ה ודייסון במחיר עלות או ברווח מזערי, כדי למשוך את הלקוחות לבצע את כלל קניית המזון אצלן.

המהפכה כה משמעותית, עד כי דווח שחנויות חשמל קטנות החלו לרכוש מלאים מסניפי הסופרמרקטים במקום מהיבואנים הרשמיים.

לויקטורי יש יתרון יחסי, בניגוד לרשתות הדיסקאונט הגדולות השוכנות באזורי תעשייה מרוחקים, סניפי ויקטורי ממוקמים פעמים רבות בתוך מרכזים עירוניים, מה שמאפשר לצרכן לרכוש מוצר חשמל יקר "על הדרך".

השינוי הדרמטי בשוק מציב את רשתות החשמל המסורתיות בעמדת מגננה, ומרחיב את סל הקניות הישראלי ממוצרי יסוד בלבד למוצרי אלקטרוניקה כבדים, הכל תחת קורת גג אחת.