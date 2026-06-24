נופש משפחתי בישראל עד אלף ש"ח ללילה: המדריך לחופשה הקיצית השפויה

עבור משפחות ישראליות רבות, החלום על נופש קיצי כאן בישראל הופך שוב למשימה יקרה במיוחד שגורמת לחלקן פשוט לוותר על התענוג. בעוד שצימר בצפון או מלון באילת יעלו בממוצע בין 1,400 ל-1,700 שקלים ללילה עבור זוג ושני ילדים, לילה ביוון או בקפריסין השכנות יעלה כ-1,000 שקלים בלבד.

הפער הכלכלי המשמעותי מוביל את הנופשים למסקנה כי מעבר לים זול יותר, ומאלץ את מי שמתעקש לטייל בארץ להפוך ליצירתי בדרך לחופשה שלא תקרע את הכיס.

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בזמן שהמחירים ברשתות הגדולות שוברים שיאים, כתבת הצרכנות של i24NEWS יולי סלומון מצאה אלטרנטיבות המציעות אירוח לכל המשפחה בפחות מ-1,000 שקלים ללילה. בצפון, סמוך לחרמון, בולט מתחם "בוטיק אל רום" ברמת הגולן שמציע חוויה קרובה לטבע במחיר נגיש, המאפשר לפרגן לעסקים כחול-לבן. במקביל, גם באזור ים המלח, לינת שטח ואוהלים במתחמים כמו "חאן עין גדי" הופכים לחלופה הכמעט יחידה לחופשה משפחתית בתקציב הגיוני.

המגמה הזו מורגשת היטב גם בדרום הארץ, שם הביקוש לחאנים מצד משפחות רק הולך וגדל בשנים האחרונות. מתחמים כמו "חאן שירת הערבה" ו"חאן ראס א שיטה" בערבה התיכונה מדווחים על יותר ישראלים שמוותרים על המלונות היקרים ומחפשים פתרונות פשוטים ונגישים, העיקר להיות ביחד. בסופו של דבר, בצל השגרה המבורכת, ההתלבטות אם לנפוש בארץ או בחו"ל חוזרת מחדש, אך התיירות המקומית מוכיחה שיש עוד דרך לנצח את המחירים.