סערה בעקבות הקלטות מנכ"ל ויקטורי, שנשמע מעודד ספקים להעלות מחירים

הקלטות של מנכ"ל רשת ויקטורי, אייל רביד, שנתפסו על ידי חוקרי רשות התחרות - חושפות כיצד הוא מזלזל בלקוחותיו ומעודד ספקים להעלות מחירים. בשיחה עם עדי שטראוס, מבעלי "שטראוס", מיוני 2021 אומר לו רביד: "יש פה עם קקה, ולכן אם צריך להעלות מחיר, אח שלי תעלה. לא עכשיו? אז בתזמון הנכון. אל תהיה זנב לשועלים. כשצריך לקחת - תיקח, כשצריך לברוח - תברח".

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לפי השיחות שפורסמו ב"כלכליסט", שוחח רביד באוקטובר 2021 עם מנכ"ל יפאורה-תבורי, רוני גת, ששאל אותו: "העיתונאים המפגרים באמת חושבים שלא יעלו את המחיר?", רביד השיב: "אני מתראיין בכל חור ולא מאמין שאחרי שפתחתי להם דלתות של מוזיאון אף אחד לא שלח כלום".

בשיחה עם מנכ"ל בית השיטה לשעבר, אורי לוי, אמר רביד: "כשרמי לוי יעלה מחיר, אני אחשוב על זה. כשיוחננוף יעלה מחיר, אני אחשוב על זה. כל עוד שני השרמוטות האלה לא יעלו מחיר כי שניהם הגיעו מכורדיסטן, אז להם כנראה יש כבוד אצלכם. אני הערבי מתוניס לא מאשר העלאת מחיר".

תגובת אייל רביד וחברת ויקטורי באמצעות עו"ד נתי שמחוני, אסף שובינסקי ואסף קליין: "אין לנו אלא להצר על שחומרי החקירה מודלפים ומוצאים עצמם באמצעי התקשורת, והדבר אף חמור, ביתר שאת, בשעה שאלו מפורסמים ערב תחילת שמיעת העדויות במשפט תוך פגיעה בפרטיות ובזכות להליך ראוי ועלולים להשפיע על העדים במשפט באופן פסול ולזהם את ההליך המשפטי כולו".