בזמן המלחמה ולפני חג הפסח: למה מחירי העגבניות מזנקים?

ירדן עצרה את אספקת העגבניות לישראל בתקופת המלחמה לטובת שימוש עצמי ומדינות מהמפרץ מחשש לחסור במדינה עצמה. לצד שיבושים בשרשרת האספקה באזורים חקלאיים, עלויות לוגיסטיקה ואבטחה גבוהות ופגיעה בגישות חלק מחוות הגידול - כולם לחצו את המחירים כלפי מעלה, כך שמחיר סיטונאי לעגבניות מגיע ל-15 שקלים לקילוגרם. מחיר הפלפלים הסיטונאי זינק ל-11 שקלים וקילוגרם עגבניות שרי ל-20 שקלים.

בתוך כך המחיר של העגבניה לצרכן הפך לדו-ספרתי, במיוחד בירקניות ובחנויות מתמחות, כך עולה מנתונים של המכון לחקר הקמעונאות בראשות חזי גור שביצע סקירת מחירים. על פי הנתונים, המחירים כיום בירקניות והחנויות המתמחות הם 25.90 שקלים ברשת זן מובחר, 19.90 שקלים ברשת עלה הבית, 18.90 ברשתות נוי השדה ופרשוק, ו-13.90 שקלים ברשת כרמלה.

ברשתות השיווק סופגים את מחירי העלות של העגבניות - העגבניה היא אולי המוצר הפופולארי ביותר בסופר ובהרבה מקרים משמש כמחיר פיתוי לצרכנים בזמן שהם מעלים את המחירים לשאר המוצרים.

כך למשל, ברשת ויקטורי הורידו את המחיר לקילוגרם עגבניות ל-90 אגורות. בהשוואת מחירי סלי פירות וירקות ויקטורי עומדת במקום השישי. רמי לוי עם עגבניה בשקל מובילה את הסל הזול ביותר - אסטרטגיית מחיר פיתוי. מחיר נמוך בולט על מוצר שכולם רואים, ומחזירים את ההפסד על שאר הסל. הצרכן שקנה בוויקטורי בגלל העגבניה שילם 55 שקלים יותר מרמי לוי.

ברשתות שיווק מתחרות, לצורך העניין, המחירים לקילוגרם עגבניות עומד על 8.90 שקלים ביוחננוף שופרסל וטיב טעם, ו-7.90 שקלים באושר עד וקרפור.