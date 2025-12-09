מונית הקאשבק: אפליקציית המוניות שתשנה את כללי המשחק?

מתחרה חדשה ל-Gett: פלטפורמת מוניות ושירותים חדשה משיקה היום אפליקציה בישראל, שלטענתה הולכת לשנות את כללי המשחק בשוק. הפלטפורמה, TAXIGO, פותחה במשך שנתיים וחצי בהשקעה של 4 מיליון שקלים. האפליקציה תיכנס כמתחרה ל-Gett בישראל ובאם יבשילו מהלכי משרד התחבורה - בהמשך, תתחרה גם ב-Uber העולמית.

על פי החברה, עבור הנוסעים המשתמשים באפליקציה יש אפשרות למעקב אחר הנהג בזמן אמת, בחירת אמצעי תשלום, ושירות לקוחות שפעיל 24/7 עם תמיכה אנושית. כמו כן האפליקציה פועלת בשיתוף עם שירות הזמנת המקומות במסעדות אונטופו, כך שבהליך הזמנת מקום למסעדה ניתן יהיה להזמין מונית מתוזמנת באופן ישיר מהפלטפורמה למסעדה.

בנוסף, במהלך תקופת ההשקה של האפליקציה, תושק גם מערכת "כספומט נוסע" שתאפשר ללקוחות משיכת מזומן ישירות מהמונית. לצד זה, מציעה החברה תגמול קאשבאק של 5% לשימוש בנסיעה הבאה.

מבחינת הנהגים, המודל של האפליקציה מתבסס על מערכת התקשרות בה אין דמי מנוי, העמלות נמוכות מאלו של Gett, ובסופי שבוע, כך לפי החברה, לא תיגבה עמלה כלל. עד כה הצטרפו לפלטפורמה מעל ל-4,000 נהגים פעילים.

החברה תחל את פעילותה באזור המרכז ובהמשך תתרחב צפונה ודרומה עד לפריסה ארצית מלאה. לפי החברה, "התפיסה שמניעה את TAXIGO אינה “עוד אפליקציית מוניות”, אלא פלטפורמת שירותים חכמה שמחברת בין תחבורה, תשלומים, קמעונאות ומסעדנות - ומנגישה אותם בצורה טבעית ופשוטה בכל נקודת מגע יומיומית".