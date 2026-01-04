שר הכלכלה ניר ברקת הציג היום (ראשון) את פרויקט "הסל של המדינה", במסגרתו נבחרו 100 מוצרים שיהיו כלולים, עליהם קרא השר לרשתות השיווק להציע את ההנחה הנמוכה ביותר. בתמורה - ייזכו החברות לקמפיין תקשורתי על חשבון המדינה.

גורמים ברשתות השיווק תהו מדוע השר ברקת בחר לחזק דווקא את המותגים הגדולים, שרק לפני שנה קרא להחרים אותם באמצעות "הנקודות השחורות". כדוגמא, בין המוצרים שנכללו "בסל של המדינה": בקבוק ליטר וחצי של קוקה-קולה, חמאה 200 גרם של תנובה, קפה נמס של עלית וקוטג' של שטראוס.

במקביל, בעמותות הצרכנות ישנו חשש כי עם מתן ההנחה לאותם 100 המוצרים - ברשתות השיווק יעלו מחירים לשאר המוצרים. השר ברקת אמר כי בהכנות נבדקו "המוצרים הכי נמכרים, בהם נבדק המחיר הכי נמוך של כל מוצר". לטענתו, מהלך זה יכול להביא ל-10% הנחה להוצאות משק בית.

"התועלת לרשת הזוכה - קמפיין בשווי 50 מיליון שקלים, זה יחזק להם את המוצג כרשת הוגנת ואיכותית", אמר ברקת. השר הוסיף ותקף את משרד האוצר וסמוטריץ', לאחר שנשאל מדוע המונופולים לא פורקו: "עד שלא יהיה שר שירצה לעשות זאת, ודרג מקצועי במשרד האוצר שירצה לפצל מונופולים, זה לא יקרה".