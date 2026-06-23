בית המשפט המחוזי בלוד יקיים מחר (רביעי) דיון ראשון בשלב ההוכחות בתיק נגד הבכירים ברשתות הקמעונאות ויקטורי ויוחננוף, כשנה וחצי לאחר הגשת כתבי אישום נגדם בגין התבטאויות פומביות שמהוות ניסיון להסדר כובל, הסדרים כובלים נוספים ועבירות על חוק המזון ועבירת של הפרת חובת הפיקוח על חוק התחרות.

לפני כשנה וחצי, רשות התחרות הגישה כתבי אישום נגד מנכ"ל ויקטורי אייל רביד, מנכ"ל סופר ברקת אפרים תשובה, מנכ"ל רשת יוחננוף איתן יוחננוף, והמשנה למנכ"ל יוחננוף אלעד חרזי. לדיון צפויים להגיע אייל רביד, לצד העדים אורי לוי מחברת בית השיטה, ואלי שני המשמש כסמנכ"ל בחברת ד"ר פישר.

הדיון מתקיים בצל ציטוטי ההקלטות שנתפסו בידי חוקרי רשות התחרות בהם נשמע רביד אומר לעדי שטראוס, מבעלי השליטה בחברת שטראוס: "יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך להעלות מחיר אח שלי, תעלה. לא עכשיו? אז בתזמון הנכון, עוד מעט. אבל אל תהיה זנב לשועלים. כשצריך לקחת - תיקח, כשצריך לברוח - תברח".

בעשרות הקלטות שנתפסו נשמע רביד, לפי החשד, מעודד ספקים להעלות מחירים, מתאם עם מתחרים הקפאת מבצעים, ודורש מספקים ויצרנים להעלות מחירים.

בנוסף נתפסו עוד הקלטות של רביד מול חברת יפאורה-תבורי. באחת ההקלטות שנתפסו ניתן לשמוע את רוני גת מחברת יפאורה־תבורי אומר: "העיתונאים המפגרים באמת חושבים שלא יעלו מחיר?". בתגובה אמר לו רביד: "אני מתראיין בכל חור ולא מאמין שאחרי שפתחתי להם דלתות של מוזיאון אף אחד לא שלח כלום".