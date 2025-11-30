עוד מכה לכיס: החל מחצות - עלייה במחירי הדלק

משרד האנרגיה והתשתיות עדכן את מחירי הדלק לחודש דצמבר 2025 - עלייה של 4 אגורות מחודש קודם. בחצות הלילה שבין יום ראשון לשני יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.11 ש"ח לליטר, עלייה של 4 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.03 ש"ח לליטר, עלייה של 3 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות: "מחיר הבנזין בתחנה יתייקר החודש ב־4 אגורות לליטר ויעמוד על 7.11 אגורות לליטר בשירות עצמי, עלייה של כ־0.56% לעומת החודש הקודם. מתוך זה, עלייה של 3 אגורות (כ־0.42%) נובעות מהעלייה במחיר הבינלאומי של הדלק, ועוד עלייה אגורה אחת (כ־0.14%) נובעת מהתחזקות שער הדולר".