פסח כחול-לבן. חברת התעופה ישראייר הודיעה הבוקר (חמישי) שבעקבות המצב הביטחוני והמגבלות הקיימות במרחב האווירי, החברה תבטל את לוח הטיסות המקורי שתוכנן טרם המלחמה, עד לסוף חודש מרץ (31 לחודש, יום לפני ליל הסדר). נדגיש כי הטיסות המיוחדות ממשיכות. בנוסף, תיסגר המכירה ללוח הטיסות המקורי שתוכנן טרם המלחמה, עד ליום 30 באפריל 2026.

מדוברות ישראייר נמסר: "לאור מגבלות מתווה משרד התחבורה על כמות המושבים בכל טיסה, ישראייר תפעל ככל שביכולתה לשבץ חלק מהנוסעים שטיסותיהם בוטלו בטיסות המתקיימות בתקופה זו. הודעות שיבוץ יישלחו לנוסעים. חשוב לציין כי היצע המושבים קטן משמעותית מהביקוש ומכמות הטיסות שתוכננה לתקופה זאת ערב פתיחת המלחמה וייתכן כי לא יהיה ניתן להיענות לכלל הבקשות".

נוסעים שטיסותיהם בוטלו או שיבחרו שלא לקבל שיבוץ לטיסה חלופית, יוכלו לבחור בין החזר כספי מלא לבין שובר זיכוי עתידי בשווי של 130% מעלות ההזמנה (עבור הזמנות שבוצעו באתר החברה או באמצעות מוקד השירות). נוסעים שביצעו את הזמנתם באמצעות סוכן נסיעות, מתבקשים לפנות ישירות לסוכן לצורך טיפול בהחזר.

חברת התעופה אל על הודיעה אתמול על ביטול הטיסות שתוכננו לצאת לפועל ביו התאריכים 21-27 במרץ בשל המגבלות על פעילות נתב"ג ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.