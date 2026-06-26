הדולר עומד על שלושה שקלים, אך הישראלים ישלמו על המשחק Grand Theft Auto 6 יותר מבכל מקום אחר בעולם - במחיר של 319 שקלים, שהם כ-105 דולרים, בעוד שבמעמד ההכרזה נודע כי בארצות הברית המשחק יימכר בחנויות הדיגיטליות ב-79 דולרים.

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מתחת לישראל ברשימה נמצאת הונגריה, שם המשחק יימכר בכ-100 דולרים, לפי מחירו במטבע המקומי. בשוויץ, צ'כיה, ופולין המשחק יימכר ביותר מ-90 דולרים.

מחירי Grand Theft Auto 6 - לפי מדינות

וזה לא הכל. במידה ואתם מעוניינים לרכוש את המהדורה המיוחדת למשחק, תשלמו עליו בישראל לא פחות מ-399 שקלים, שהם 133 דולרים - כשבארצות הברית הוא יימכר ב-99 דולרים. במידה ואתם מתגוררים בקוריאה הדרומית, אתם תשלמו את המחירים הנמוכים ביותר עם 58 דולרים למשחק ו-72 דולרים למהדורה המיוחדת.

כזכור, לפני כשבועיים הודיעה חברת "רוקסטאר גיימס" באופן רשמי על התאריך שבו יוכלו מעריצי המשחק המושבעים לרכוש את GTA VI בהזמנה מוקדמת. מדובר בבשורה שמגיעה אחרי ציפייה מורטת עצבים ודחיות חוזרות ונשנות מצד החברה.

כאמור, ההכרזה מגיעה כמעט 13 שנים לאחר צאתו של המשחק הקודם בסדרה, GTA V, שהפך מאז לאחד ממשחקי הווידאו הרווחיים ביותר בהיסטוריית הגיימינג. יש לציין כי מאז שיצא המשחק האחרון בשנת 2013 עולם הגיימינג השתנה מקצה לקצה, אך הציפייה לפרק הבא בסדרה נותרה גבוהה מתמיד למרות הדחיות הרבות שחלו בתהליך הפיתוח המורכב.