הכל במקום אחד: הדרך החדשה לשלם את תשלומי הארנונה

ארנונה, דו"חות חנייה, החוגים של הילדים - את כל התשלומים לעירייה אנחנו רגילים לקבל ולשלם בנפרד, מה שהרבה פעמים גורם לנו לשכוח לשלם את אחד מהם. החל מהשנה הבאה השלטון המקומי הולך להקל על התושבים, ולהשיק ממשק חדש לניהול התשלומים לרשות המקומית דרך הנייד.

מרכז השלטון המקומי בישראל וחברת PayBox (פייבוקס) חתמו היום (חמישי) על הסכם שיתוף פעולה להקמת MuniBox - ממשק חדש לניהול תשלומי התושבים לרשות המקומית ישירות מתוך אפליקציית PayBox.

הפלטפורמה שפותחה על ידי מרכז השלטון המקומי ותשולב בקרוב באפליקציית PayBox, תאפשר לתושבים לנהל את מגוון התשלומים לרשויות המקומיות, כגון ארנונה, תשלומים לגנים, חוגים, בתי ספר, קייטנות, קאנטרי, מופעי תרבות ועוד. התשלום יתבצע ישירות לרשות המקומית מתוך האפליקציה.

מדובר ביוזמה ראשונה מסוגה בישראל, שנועדה להפוך את תהליך התשלום לרשות המקומית לפשוט, חכם ונגיש יותר עבור התושבים.

הממשק יופעל תחילה בכמה רשויות נבחרות, ובהמשך יורחב המיזם לרשויות נוספות ברחבי הארץ. ההשקה המדורגת מתוכננת לתחילת שנת 2026.

יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס: "זו מהפכה של ממש בדרך שבה עיריות ומועצות מתקשרות עם התושבים שלהן. זיהינו צורך שעלה מהשטח ותרגמנו אותו לפתרון נגיש, קל, נוח וזמין שמביא בשורה גדולה לכל תושבי מדינת ישראל".

מנכ"ל פייבוקס אריק פרישמן אמר: "PayBox גאה לשתף פעולה עם היוזמה של המרכז לשלטון מקומי להמציא מחדש את הדרך שבה תושבים משלמים לרשויות המקומיות בישראל. השילוב בין הממשק החדשני לבין הפריסה הרחבה וקלות התשלום עם PayBox, יאפשר לכולנו לקבל התראות על תשלומים לנייד, לשלם את החשבונות בקליק ולראות את כל היסטוריית הפעילות שלנו מול הרשות המקומית במקום אחד".