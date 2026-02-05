אל על ניסתה לעכב תביעה ייצוגית על הפקעת מחירים בעת המלחמה

בית המשפט המחוזי דחה היום (חמישי) את הבקשה של חברת התעופה אל על לעכב תביעה ייצוגית נגדה, בגין שניצלה את כוחה המונופולי בזמן המלחמה והפקיעה את מחירי כרטיסי הטיסה.

הבקשה לאישור התביעה הייצוגית הוגשה ביוני 2025 על ידי עו"ד אילן ורדניקוב. בתביעה נטען כי אל על נצלה את כוחה המונופוליסטי בתקופת המלחמה כדי להעלות את מחירי הטיסות. התובעים הציגו כי הרווח הנקי של אל על זינק פי שלושה, מ-113 מיליון דולר בשנת 2023 ל-554 מיליון דולר בשנת 2024.

אל על הייתה אמורה להגיב עד היום, וביקשה לעכב את הדיון לנוכח העובדה שברשות התחרות מתכוונים להכריע בעניין אל על, ואפילו להטיל על החברה עיצומים כספיים. בימים אלו שוקלת רשות התחרות להטיל עיצום כספי של עד 118.9 מיליון שקל על החברה, ואף להטיל קנסות אישיים על המנכ"לית בעת המלחמה, דינה בן טל.

בית המשפט ביקר את אל על וקבע: "המשיבה הייתה מודעת לרוב העובדות שעמדו ביסוד בקשת הדחייה, לרבות הליך גילוי המסמכים ופניית רשות התחרות. אם סברה שפניות אלו מצדיקות עיכוב התשובה, היה עליה לציין זאת בהסדר או בבקשה מתאימה. במקום זאת בחרה לנצל את רוב התקופה, ולהגיש את בקשת העיכוב רק עתה".

עו"ד אילן ורדניקוב שהגיש את הבקשה לתובענה ייצוגית אמר: :"אני מאמין שעד ה-12 לאפריל רשות התחרות תכריז סופית על הקנס נגד אל על. אבל גם אם תקנוס אותה ב120 מיליון שקלים, הקנס לא מפצה את הציבור. ובדיוק בשביל זה התביעה הייצוגית שהגשנו כדי להחזיר לציבור כ-600 מיליון דולר עודפים שאל על גבתה כמונופול מהלקוחות שלה בזמן מלחמה".