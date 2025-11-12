שטראוס שוב מעלה מחירים: קרמבו ומגנום מתייקרים

גלידות שטראוס (יוניליוור) הודיעה הבוקר (רביעי) לקמעונאים כי תעלה את מחירי חלק ממוצרי החברה החל מדצמבר. בין המוצרים שמתייקרים - קרמבו, קרמיסימו, מגנום וטילוני קורנטו בעד 9%. רוב הגלידות יתייקרו ב-4.8% בממוצע. יצוין כי המוצרים אסקימו, סולרו וטוויסטר לא מתייקרים.

גם בחודש יוני האחרון, שטראוס הודיעה כי תעלה את מחירי מוצריה החל מתחילת חודש יולי הקרוב, בעד 16%. חברת המזון, שתחתיה נמצא גם מוצרי מותג "עלית", תייקר את מוצרי הקפה, החטיפים המלוחים ומוצרי השוקולד. בכך הצטרפה גם למתחרותיה העיקריות בענף - אוסם ויוניליוור שהודיעו גם הן על התייקרויות.

המחירים של המוצרים הפופולריים של החברה עלו, בהם קפה טורקי עלית - 5%, קפה נמס מגורען - 8%. החטיפים והמאפים מתוצרת עלית יעלו ב-9%. שיאני ההתייקרות יהיו טבלאות השוקולד ואבקות הקקאו שמחירם צפוי לעלות ב-16%.