חבילות נופש בפחות מ-600 דולר: הדילים שתמצאו לחגי תשרי

תכנון מוקדם של חופשות חגי תשרי חושף חלון הזדמנויות יוצא דופן עבור הצרכן הישראלי, עם חבילות נופש מוזלות משמעותית בהשוואה למחירים המאפיינים את עונות שיא הביקוש. הזמנה מראש של הטיסות והמלונות חודשים רבים לפני ספטמבר מאפשרת לעקוף את התנודות בשוק ואת עליות המחירים הקיצוניות של הרגע האחרון, ומציעה אלטרנטיבות משתלמות במיוחד בדולרים ובשקלים למי שישכיל לנצל את הזמינות הנוכחית. בדקנו בשבילכם, הנה התוצאות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במסגרת הבדיקה נמצאו חבילות נופש אטרקטיביות במיוחד לראש השנה וליום כיפור, הכוללות טיסות בחברות ישראליות כמו ישראייר וארקיע, יחד עם אירוח בבתי מלון בדרגת ארבעה כוכבים. כך למשל, חופשה באתונה שביוון לראש השנה (החל מה-11 בספטמבר) תעלה כ-570 דולר בלבד לאדם בחדר זוגי, בעוד שחבילת נופש לטירנה שבאלבניה תעמוד על 599 דולר. עבור אלו המבקשים לטוס ביום כיפור, הוצעו דילים לרודוס ב-565 דולר, לבטומי שבגאורגיה ב-587 דולר (כולל ארוחת בוקר), וחבילת "הכל כלול" בבורגס שבבולגריה במחיר של 589 דולר לאדם.

i24NEWS

גם עבור חג הסוכות, המאופיין באופן מסורתי בביקושי שיא, הנתונים הראו כי תכנון מוקדם משתלם במיוחד. בין הדילים הבולטים לחג נמנו חופשה בטביליסי שבגאורגיה במלון Onyx Hotel הכוללת ארוחת בוקר וטיסות ישראייר ב-583 דולר, חופשה בוורנה שבבולגריה על בסיס חצי פנסיון ב-647 דולר, וחבילת נופש לכרתים במחיר של 667 דולר לאדם. לאור התחזקות השקל מול הדולר והמחירים חסרי התקדים לתקופת החגים - צרכנים שישכילו לנצל את הזמינות הנוכחית יחסכו אלפי שקלים בהשוואה למזמינים בדקה ה-90.