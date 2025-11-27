מכה לכיס: מחירי התחבורה הציבורית יעלו ב-12% ב-2026

מכה לכיס: מחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית צפויים להתייקר ב-12% כבר החל מ-1 בינואר 2026. תעריף נסיעה יעלה מ-8 שקלים ל-9 שקלים.

העלייה מגיעה בעקבות אי הסכמות בין שרת התחבורה מירי רגב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאחר שהיו צריכים למצוא מקור מימון לרפורמת "צדק תחבורתי" ובשל ההצמדה של מחיר כרטיס נסיעה למדד המחירים.

מדובר בעלייה נוספת במחירים, לאחר שהעדכון האחרון בוצע בחודש אפריל. בשנתיים האחרונות (משנת 2023) מחירי התחבורה הציבורית זינקו מ-5.5 שקלים ל-9 שקלים כבר בשנת בתחילת 2026.