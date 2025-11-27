מכה לכיס: מחירי התחבורה הציבורית יעלו ב-12% ב-2026

תעריף נסיעה בודדת יעלה מ-8 שקלים ל-9 שקלים החל מ-1 בינואר הקרוב • העלייה מגיעה בעקבות אי הסכמות בין שרת התחבורה מירי רגב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'

יולי סלומון
יולי סלומון ■ כתבת צרכנות ותיירות
1 דקות קריאה
אנשים עולים לאוטובוס, ארכיון
אנשים עולים לאוטובוס, ארכיוןאוליבייה פיטוסי/פלאש 90

מכה לכיס: מחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית צפויים להתייקר ב-12% כבר החל מ-1 בינואר 2026. תעריף נסיעה יעלה מ-8 שקלים ל-9 שקלים.

העלייה מגיעה בעקבות אי הסכמות בין שרת התחבורה מירי רגב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאחר שהיו צריכים למצוא מקור מימון לרפורמת "צדק תחבורתי" ובשל ההצמדה של מחיר כרטיס נסיעה למדד המחירים.

באיחור של שש שנים: מירי רגב משיקה את תוכנית המאבק לבטיחות בדרכים

מדובר בעלייה נוספת במחירים, לאחר שהעדכון האחרון בוצע בחודש אפריל. בשנתיים האחרונות (משנת 2023) מחירי התחבורה הציבורית זינקו מ-5.5 שקלים ל-9 שקלים כבר בשנת בתחילת 2026.

