מלאי מוגבל: החנות שמציעה אייפון 17 במחיר נמוך במיוחד

מצטרפת למתחרות: רשת מחסני השוק הודיעה כי החל מהיום (שלישי) תציע בסניף "הספן" באילת הנחה משמעותית על דגמי אייפון 17, פרו ופרו מקס בייבוא מקביל. עוד נמסר כי מלאי המוצרים מוגבל ויוצע למכירה בסניף זה בלבד. המכירה צפויה להתחיל היום - ולהימשך עד גמר המלאי.

עוד נמסר כי דגמי האייפון המוצעים תומכים בטכנולוגיית eSim בלבד וכוללים אחריות לשנה במעבדות DCS. כאמור, היקף ההנחה המגולמת על הדגמים השונים היא של עשרות אחוזים, כך שהלקוחות ייהנו מחיסכון של מאות שקלים בממוצע. על כל מכשיר.

אייפון 17 עם זיכרון בנפח 256 ג'יגה יעלה 2,560 שקלים, דגם הפרו עם זיכרון באותו הנפח יעלה 3,815 שקלים ודגם המקס פרו בנפח זהה יעלה 4,236 שקלים.

מהנהלת הרשת נמסר "חשוב לנו להנגיש ללקוחותינו תמהיל מוצרים מפתיע ואיכותי שפורץ את גבולות הפעילות השגרתית שלנו עם מוצרי צריכה שרמת הביקוש שלהם גבוהה. הבחירה להשיק בסניף אילת את המהלך מקנה לנו אופציה להעניק לצרכן הקצה חיסכון אמיתי בפער".