אכל פורמולה מסופר פארם- ונשלח למיון | פרסום ראשון

זוג הורים ממרכז הארץ, שהזמינו פורמולת נוטרילון דרך אתר סופרפארם, נחרדו לגלות כי האכלת בנם בן החמישה שבועות בוצעה ממוצר שפג תוקפות חודש לפני הרכישה. המוצר יוצר לפני יותר משנתיים. זמן קצר לאחר ההאכלה, הבחינו ההורים בתגובות חריגות ומיהרו לפנות למוקד חירום. כך פורסם הערב (רביעי) לראשונה על ידי כתבת הפלילים של i24NEWS.

לטענת ההורים, מאז פנייתם לרשת הם לא קיבלו מענה מספק, ולא פורסמה כל אזהרה לציבור או קריאה להחזרת המוצר. "העובדה שמוצר כזה מגיע למדף מעידה שאין בקרה מספקת על תוקף המוצרים. בתינוקות - אין מקום לטעויות", אמר עורך דינם, ששיגר מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

מבדיקת i24NEWS עולה כי זה לא המקרה היחיד. לפחות בשני מקרים נוספים בחודשים האחרונים נמכרו בסניפי סופר-פארם תרכובות מזון לתינוקות כשהן פגות תוקף. המקרה מעלה חששות ציבוריים - במיוחד 21 שנה אחרי פרשת רמדיה, שזעזעה את המדינה והובילה להחמרת נהלי הפיקוח.

גורמים ברשת מסרו ל-i24NEWS כי מדובר ב"טעות אנוש", והדגישו שאזהרה לציבור מופצת רק כאשר קיים חשש לתופעה רחבת היקף.