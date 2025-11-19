ChatGPT מפתיע: בקרוב תוכלו לרכוש באפליקציה מוצרים?

חברת OpenAI ורשת הקמעונאות האמריקנית טארגט הודיעו היום (רביעי) על הרחבת השותפות ביניהן, במהלך שעשוי לסמן את העתיד של המסחר המקוון. החל מהשבוע הבא, תושק גרסת בטא של אפליקציית טארגט ישירות בתוך ChatGPT, שתאפשר למשתמשים חווית קנייה חדשה.

על פי ההודעה, משתמשים יוכלו לפנות לאפליקציה בבקשות בשפה טבעית, כמו "תעזרי לי לתכנן ערב סרטים משפחתי", ולקבל באופן מיידי רשימת המלצות מותאמת אישית, החל משמיכות ופינוקים ועד לחטיפים.

משם, ניתן יהיה לעיין במוצרים, להוסיף אותם לסל קניות ולבצע תשלום מלא דרך חשבון הטארגט, כולל בחירת אפשרויות משלוח או איסוף מהסניף.