כמה הצטרפו לשביתה? הירידה שנמדדה בהוצאות האשראי

חברת שבא, המנהלת של מערכת התשלומים בכרטיסי חיוב, פרסמה את נתוני הוצאות האשראי היום (ראשון) לאור המחאה והקריאה של מטה המשפחות לעצור את הפעילות במשק ליום אחד במטרה לשחרר במיידי את החטופים בעזה ולהפסיק את המלחמה.

לפי הנתונים שפורסמו, עולה כי עד השעה 12:00 עמדו הוצאות האשראי של הישראלים על 584.26 מיליון שקלים, משמע ירידה של כ-5.1% לעומת הרכישות ביום ראשון בשבוע שעבר. הנתונים מצביעים על כך שהשביתה, ויום ההזדהות עם משפחות החטופים, משפיעים באופן מינורי על נתוני הפעילות העסקית במשק.

כאמור, ישראל מציינת 681 ימים למלחמה, כאשר 49 חטופים וחטופה אחת עדיין מוחזקים בשבי החמאס. המוני ישראלים, עסקים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים במשק נענו לקריאת מטה המשפחות לשחרור החטופים והצטרפו ליום השביתה תחת הקריאה ל"החזרת כל החטופים בעסקה אחת וסיום המלחמה".

לצד מוקדי המחאה המוכרים בצומת קפלן ובנתיבי איילון, מתקיימות מחאות רבות בצמתים ובצירים ראשיים בצפון ובדרום הארץ, כאשר נעצרו למעלה מ-30 מפגינים. במקביל, התקיימו מחאות מול בתים של חברי כנסת ושרי הממשלה - שחלקם התבטאו בבוטות נגד יום המחאה.