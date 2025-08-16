תו איכות: כך תדעו לזהות חומרי גלם איכותיים לבישול
האם מה שיקר על המדפים בסופר גם יותר איכותי ומשתלם? • משפיען הרשת רון שירזי מסביר באינסטגרם שלו איך לקנות חכם יותר כשהכל מסביב מתייקר וקשה לסגור את החודש • צפו בכתבה
נעמה גבעכתבת מגזין
1 דקות קריאה
האם מה שיקר על המדפים בסופר גם יותר איכותי ומשתלם? על השאלה הזאת מנסה לענות משפיען הרשת רון שירזי שבעמוד האינסטגרם שלו מסביר איך לקנות חכם יותר את מוצרי הגלם כשהכל מסביב מתייקר וקשה לסגור את החודש. צפו בכתבה של נעמה גבע מתוך "מגזין השבת".
