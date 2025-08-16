תו איכות: כך תדעו לזהות חומרי גלם איכותיים לבישול

מומלצים -

האם מה שיקר על המדפים בסופר גם יותר איכותי ומשתלם? על השאלה הזאת מנסה לענות משפיען הרשת רון שירזי שבעמוד האינסטגרם שלו מסביר איך לקנות חכם יותר את מוצרי הגלם כשהכל מסביב מתייקר וקשה לסגור את החודש. צפו בכתבה של נעמה גבע מתוך "מגזין השבת".