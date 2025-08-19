ירידה בהוצאות האשראי: כך יום המחאה השפיע על המשק

מומלצים -

חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, פרסמה היום (שלישי) את נתוני ההוצאות בכרטיסי אשראי בענפי המסחר המרכזיים של המשק ביום המחאה בראשון האחרון. מהנתונים עולה כי ענפי המסחר המרכזיים של המשק הושפעו שלשום באופן משמעותי יותר מהפגיעה שנרשמה ופורסמה באותו היום בסך ההוצאות באשראי עקב השביתה.

סך ההוצאות שנרשם שלשום במערכות שבא, עמד על סכום כולל של 2.081 מיליארד שקלים. מדובר על היקף הוצאות נמוך ב-7.5% לעומת יום ראשון שקדם לו, ה-10 באוגוסט 2025, שבו היקף הרכישות הגיע לסכום של 2.249 מיליארד שקלים.

מעיבוד הנתונים ופילוח ענפי הפעילות המרכזיים של המשק נראה כי הפגיעה בענפי הצריכה הייתה כאמור משמעותית הרבה יותר מהסכום הכולל של ההוצאות שביצע הציבור הישראלי. כך למשל, ההוצאות במסעדות, בתי קפה ומזון מהיר עמדו ב-10 באוגוסט על 123.5 מיליון שקלים, לעומת 106.8 מיליון שקלים ביום ראשון האחרון. אחוז השינוי - 13.6%.

הלבשה והנעלה: 116.6 מיליון שקלים ב-10 באוגוסט לעומת 97.7 מיליון שקלים ב-17 באוגוסט, אחוז השינוי - 16.6%-. חשמל ואלקטרוניקה: 157.6 מיליון שקלים ביום ראשון שעבר לעומת 140.1 מיליון שקלים בראשון האחרון. אחוז השינוי - 11.1%-.

חנויות פארם וקוסמטיקה: 60.5 מיליון שקלים ב-10 באוגוסט לעומת 51.4 מיליון שקלים בראשון האחרון, אחוז השינוי - 14.9%-. מעדניות, קצביות, חנויות דגים, ומאפיות: 54.0 מיליון שקלים בראשון שעבר לעומת 42.203 מיליון שקלים ביום ראשון האחרון, אחוז השינוי כאן גדול במיוחד עומד על 21.9%-.