הפלאפל נשאר הרחק מאחור: מה הישראלים הזמינו השנה?

פלטפורמת Wolt פרסמה היום (חמישי) את נתוני ההזמנות של הישראלים של שנת תשפ"ה, מהם עלו כמה תוצאות מעניינות. בין היתר, נמצאה כי השווארמה זה מאכל הרחוב הפופולרי ביותר בהזמנות, היין הלבן גבר על המתחרים בתחום המשקאות - וטרנד בובת ה"לבובו" ששבר שיאים.

אוכל רחוב

השווארמה ניצחה עם 63.9% מההזמנות, הרבה לפני הפלאפל (27.7%) והסביח (8.5%). גם בגלידות נרשמה הכרעה ברורה: 62% מעדיפים שוקולד, לעומת 26% תות ו־12% וניל. בהגשה, הגביע (58%) ניצח על הכוס (42%). במאפים, בורקס גבינה (66%) גבר על בורקס תפוח אדמה (34%), ואילו בקוראסונים נרשמה הכרעה – שוקולד (71.5%) לעומת חמאה (28.5%).

הכרעות בסופר

בקרב הרטבים, המיונז (57%) השאיר את הקטשופ (43%) הרחק מאחור. שוקולד חלב (59%) ניצח את הלבן (26%) והמריר (15%). הטונה בשמן (71.7%) גברה בבירור על הטונה במים (28.3%), והקפה השחור (55%) עלה על הנמס (45%). אפילו בעולם הירוקים הייתה הכרעה: כוסברה (55%) מול פטרוזיליה (45%).

תוספות ומשקאות

בתוספת שהישראלים בחרו השנה לצד המנה העיקרית, נרשמה תחרות צמודה: הצ'יפס ניצח במעט את הסלט (39% מול 37%), בעוד האורז (19%) והפירה (5%) נשארו הרחק מאחור. בגזרת המשקאות האלכוהוליים נרשמה הכרעה מובהקת: יין לבן (59%) לעומת אדום (24%) ורוזה (17%).

המטבח הביתי

בעולם הבשר, 68% מעדיפים עוף לעומת 32% בקר. בתחום הפסטה, נדיר אבל קורה: 50% פנה מול 50% ספגטי, תיקו דרמטי ללא הכרעה. בקטגוריית הגבינות, הבולגרית (70%) הכריעה את הצפתית (30%).

ההכרעה הדיגיטלית: אייפון או גלקסי?

אחת ההפתעות הגדולות של השנה נרשמה בתחום הסמארטפונים: גלקסי (60.5%) גבר על אייפון (39.5%).

מועדי ההזמנות העמוסים ביותר

יום חמישי הוא היום החזק ביותר בשבוע. בין הפיקים החריגים, ניתן לציין את היום שלפני ערב פסח (10.4), ערב יום העצמאות (30.4) שבו בוטלו החגיגות ברוב הרשויות ברחבי הארץ בשל השריפות שפרצו, גמר ליגת האלופות (31.5), תחילת החופש הגדול בבתי הספר העל יסודיים (20.6), גמר האירוויזיון (17.5) וגמר "האח הגדול" (13.9).

טרנד השנה: בובת הלבובו

הלהיט פרץ מיד עם תחילת החופש הגדול ובתוך שבועיים בלבד נרשמה עלייה של למעלה מ־400% במכירות. בשיא הקיץ הגיע לזינוק של 500%. הילדים וההורים אימצו אותו, עד החזרה לשגרה בסוף אוגוסט שהובילה לירידה הדרגתית בביקוש.