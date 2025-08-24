שבוע לתחילת הלימודים: איך תוכלו לחסוך בקניות לבית הספר?

מומלצים -

שבוע נותר לחופש הגדול וההורים כבר סופרים את הדקות, וגם את ההוצאות. רשימות הקניות רק מתארכות: תיקים, קלמרים, עפרונות, מחברות - והמחירים? לא פעם מפתיעים. אז כמה באמת עולה לעלות כיתה, ואיפה אפשר לחסוך בדרך?

הצטרפנו להילה לוי ושני ילדיה, סתיו המתבגרת ובן הצעיר, למסע הקניות השנתי לקראת החזרה ללימודים. משפחה ישראלית ממוצעת משקיעה בין 1,500-2,000 שקלים לילד בתחילת השנה - וכל חיסכון פה: קטן או גדול, הוא משמעותי.

בניסיון לחסוך מאות שקלים בכל קנייה, היום כמעט כל משפחה משויכת למועדון הנחות כזה או אחר. הורים רבים מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים חודשים מראש, ומעדיפים להזמין הכל אונליין, במחירים נמוכים בהרבה, אך מתברר שלא רק הם, אלא גם המורים. עם או בלי טרנדים, בקניון או באונליין - ההכנות לשנת הלימודים עולות לנו ביוקר. אבל עם השוואת מחירים, מועדוני צרכנות וקצת יותר תכנון מראש - אפשר לעבור את החזרה ללימודים בשלום, וגם להישאר עם עודף למחברת ספייר להמשך השנה.

