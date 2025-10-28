בשורה לנהגים: התשלום בכל תחנות הדלק יהפוך נוח יותר

צעד נוסף במהפכת התשלומים המתקדמים: חברת שבא (שירותי בנק אוטומטיים בע"מ) עידכנה היום (שלישי) כי מערכת ה-EMV שפיתחה תיכנס לתחנות הדלק החל מיום ראשון הקרוב - השניים בנובמבר. לאור בשורה זו, הציבור הישראלי יוכל לבצע עסקאות באמצעות ארנק דיגיטלי, שעון חכם ועסקאות קונטקטלס בעת תדלוק בכל תחנות הדלק.

הכניסה של מסופי ה-EMV לתחנות הדלק היא הצעד האחרון בפריסת מערכת התשלומים.

חברת שבא - מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב - עדכנה כי על פי החלטת בנק ישראל החל מיום ראשון הקרוב כאמור יהיו מחויבות חברות הדלק והאנרגיה לאפשר לציבור הישראלי להשתמש במסופי אשראי המחוברים למערכת ה-EMV בעת תשלום על תדלוק בתחנות הדלק.

היקף ההוצאות של הציבור בישראל בתחנות הדלק עמד בחודש החולף, ספטמבר 2025, על 1.764 מיליארד ש"ח. מדובר על סכום שמהווה נתח של יותר מ-3.5% מסך הרכישות של הציבור בכרטיסי חיוב.

מערכת ה-EMV המאפשרת ביצוע של תשלומים מתקדמים שונים אופיינה, פותחה והוטמעה על ידי חברת שבא, ובמהלך שנת 2020 החל השימוש בה במשק הישראלי.

היקפי הפעילות באמצעות המערכת החלו לצמוח לאחר כניסת הארנקים הדיגיטליים הבינלאומיים של Apple ו-Google. בחודש ספטמבר 2025, למעלה מ-92.3% מההוצאות שביצע הציבור הישראלי באמצעות כרטיסי חיוב עברו דרך מערכת ה-EMV. מדובר בסכום כולל של 46.206 מיליארד ש"ח מתוך סכום של 50.061 מיליארד ש"ח שנרשם בהוצאות באשראי. 17.9% מההוצאות של הציבור בכרטיסי חיוב בחודש שעבר התבצעו באמצעות ארנקים דיגיטליים המקושרים לטלפונים ולשעונים החכמים. מדובר בסכום של 8.974 מיליארד ש"ח.