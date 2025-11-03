החל מ-10 שקלים: אפליקציית ביט השיקה פיצ'ר חדש

אפליקציית "ביט" הודיעה היום (שני) כי היא מציעה ללקוחותיה להפקיד כסף בפיקדונות ייעודיים צוברי ריבית. בשלב זה, ניתן יהיה להפקיד כסף לפיקדון בריבית קבועה שנתית בשיעור של ארבעה אחוזים למשך שלושה חודשים ללא אפשרות משיכה. הסכום המינימלי להפקדה הינו 10 שקלים, והסכום המקסימלי להפקדה הינו 20 אלף שקלים - המהווה סכום היתרה המקסימלית באפליקציה.

מהלך זה מגיע לאחר שבשבועות האחרונים הושקה ב"ביט" האפשרות ליצור "כיסים" - שניתן לקבל ולהעביר אליהם כסף בנפרד מהיתרה. ה"כיסים" מאפשרים להתנהל ב"ביט" בצורה נוחה יותר ולפתוח "כיסים" נפרדים לעסק, לחיסכון לחופשה או לאירוע משפחתי ועוד. כמו כן, נוספה יכולת חדשה המאפשרת להוסיף כסף לאפליקציה באמצעות כרטיס אשראי.

כעת, כאמור, אפליקציית ביט מציעה לראשונה ללקוחותיה להפקיד כסף ב"כיסי" חיסכון צוברי ריבית בפיקדונות ייעודיים. לאחר שלושה חודשים, הקרן והריבית ייפרעו אוטומטית ויועברו ליתרה באפליקציה, או לחשבון הבנק שהזין המשתמש ב"ביט", אם הסכום עולה על מגבלת היתרה.

השינויים צפויים להתעדכן בגרסה חדשה של האפליקציה שתיפרס במהלך השבועות הקרובים. מ"ביט" נמסר כי אין לראות באמור הצעה או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם. התנאים יהיו כפי שיקבעו בין "ביט" ללקוח. השימוש בשירותי החברה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של "ביט" ולכל דין.