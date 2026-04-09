המשלוח שלכם חוזר: וולט תשוב לפעול במתכונת מלאה

עם כניסת הפסקת האש לתוקף, חברת וולט הודיעה היום (חמישי) על חזרה לפעילות מלאה של 24/7 ברוב אזורי הארץ. המהלך נועד להשיב את רציפות השירות ללקוחות ולעסקים המקומיים, כאשר המשלוחים יבוצעו בהתאם לשעות הפעילות המקובלות בכל עיר ועיר.

במהלך ימי הלחימה האחרונים, נאלצה וולט לצמצם את שעות פעילותה באופן משמעותי בהתאם להערכות המצב הביטחוניות. החברה התמודדה עם אתגרים תפעוליים מורכבים במטרה לשמור על רציפות השירות, תוך שהיא מפעילה נוהל עצירה מיידי של משלוחים בכל מקרה של התרעה. לפי החברה, הדגש המרכזי הושם על בטיחות השליחים המבצעים את המשלוחים בפלטפורמה, מתוך מחויבות להנחיות פיקוד העורף.

למרות החזרה לשגרה מלאה, בוולט מבהירים כי ימשיכו לפעול באחריות ובכפיפות להנחיות פיקוד העורף. החזרה לפעילות מסביב לשעון מסמלת את התאוששות המערכים הלוגיסטיים והמשק הישראלי עם המעבר מהלחימה לשגרת הפסקת האש.