חודש הקניות מגיע לשיאו: מאיפה הישראלים הכי אוהבים להזמין?

נובמבר, חודש הקניות בלוח השנה, מתקרב לסיומו. בחודש האחרון ליוו אותנו הנחות דרמטיות ומכירות חיסול של קולקציות - ואולי גם כמה הודעות מהבנק, על חיובים גבוהים מהרגיל.

אבל השיא עדיין לפנינו, האירוע שיחתום את חגיגת המבצעים - ה"בלאק פריידיי" שחל מחר, ולא רק באתרי הקניות. יום שישי השחור הוא כבר חלק ממנהגי הקניות של הישראלים וכל חנות מציעה את ההנחה הנוצצת שלה.

חגיגת הרכישות שהחלה כבר בתחילת החודש שיגרה יותר מ-800 אלף חבילות לעבר ישראל - 7% יותר בהשוואה לנובמבר 2024. הלכנו לפגוש אותן מקרוב - את החבילות - במקום שבו עובדים יומם וליל כדי לקבל אותן.

לכבוד חודש המבצעים המשמרות כאן הוכפלו, והעובדים התכוננו מראש לטירוף הרכישות. אז מאיפה הישראלים הכי אוהבים להזמין? "שיין" מובילה בפער משמעותי עם 40% מהחבילות, אחריה "עלי אקספרס" ו"אסוס" עם 20% כל אחת, "איי-הרב" עם 15% ,"אמזון" עם 4% בלבד וכל היתר מתחלקים ב-1%.

אל הודעות ה-SMS שליוו את החודש והגיעו מכל חנות שאי פעם השארנו בה פרטים, מסתננות גם הודעות פישינג שמנסות לעקוץ אתכם. תשלום מכס שאתם לא יודעים שהייתם צריכים לשלם? כמה עשרות שקלים שדואר ישראל מבקש בשביל לשלוח חבילה? עוד ועוד הודעות שבלי לשים לב, יכולות לגרום לנו ליפול בהונאת סייבר, בתוך כל בלאגן המבצעים.

כל הקרנבל הזה אמור להסתיים מחר - בתקווה שהיינו צרכנים חכמים, בזבזנו כמה שפחות וקנינו רק מה שאנחנו באמת צריכים. ועכשיו צריך לחכות לעומס החבילות שתמיד מתלווה לחודש הזה, לתורים הארוכים בנקודות האיסוף, וגם קצת למלנכוליה של פוסט סיילים - עד המבצע הבא.

