קרב הסטוקים הגדול כאן: הצצה לרשת החדשה של רמי לוי

שחקן חדש מצטרף לשוק הסטוקים, והפעם זו רשת רמי לוי שמשיקה מותג חדש שיתחרה ראש בראש במקס סטוק וזול סטוק. מתחפושות ועד מכשירי חשמל ועם ההבטחה של המחירים הכי זולים בשוק. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו לענייני כלכלה דנה ירקצ'י יצאה לבדוק את המחירים בקרב הסטוקים החדש.

זה כמעט בכל מקום, הישראלים התאהבו בחנויות הסטוק, בין אם מדובר במקס סטוק או ג׳מבו מיוון, זול סטוק, ועכשיו באיחור ניכר אחרי, רמי לוי משיק גם הוא סניפי סטוק. ברשתות השיווק, רמי לוי מבטיח ועומד במילתו להיות הסל הזול במדינה, עכשיו הוא אומר: גם בסטוק המחירים יהיו הזולים ביותר בשוק.

כך למשל, סמוך למועד הפתיחה של רמי לוי סטוק, רשת מקס סטוק ששולטת בשוק עם יותר מ-60 סניפים, משיקה ליין תחפושות במחירי כסאח: שלושה ב-100 או אחד ב-40 . אבל ברמי לוי לא מוותרים ומחליטים לשבור את השוק - עם תחפושות ב-20 שקלים

מקס סטוק שולטת בשוק עם 48% והכנסות מוערכות של 3.6 מיליארד שקלים. מאחוריה זול סטוק עם 13%, רק הסטוק 10%, ג'מבו יוון 6%, בום 6%, דן דיל 4% ופליינג טייגר בתחתית הרשימה עם 3%. 10% אחר.

נכון להיום, ברשתות הסטוק המחירים די דומים, אך המהפכה שרמי לוי רוצה להוביל אולי תגיע גם לתחום הזה ונראה את המתחרות מורידות עוד יותר את המחירים.