מחקר: לצד הוזלת המחירים, השפעת "הסל של ישראל" על יוקר המחייה - מצומצמת

מחקר חדש של הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב בחן את יוזמת "הסל של ישראל" ומצא: מצד אחד הוזלה משמעותית של עשרות מוצרים שנכללו במסגרת מוצרי הסל ובמקביל גל התייקרויות של מוצרים אחרים שעשוי לשחוק את החיסכון לצרכנים. "אין מתנות חינם".

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צוות החוקרים ציין כי יוזמת "הסל של ישראל" הצליחה אמנם להוריד את מחירי המוצרים שנכללו בתוכנית, אך השפעתה הכוללת על יוקר המחיה היא מצומצמת - וייתכן שאף הפוכה מהכוונה המקורית.

הוזלות חדות בקרפור - השפעה מוגבלת על המתחרים

החוקרים מצאו כי מחירי מוצרי הסל בסניפי קרפור המשתתפים בתוכנית ירדו בכ-35%, בעוד שבסניפי הרשת שאינם משתתפים נרשמה ירידת מחירים של כ-6%, המעידה על זליגת ההשפעה גם לחלקים אחרים ברשת. בערוץ האונליין של קרפור נרשמה ירידת מחירים ממוצעת של כ-37% במוצרי הסל. מחוץ לרשת, ההשפעה של התכנית מתונה בהרבה. כאשר נבחנו הסניפים הפיזיים של כלל רשתות המזון בישראל, לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת במוצרי הסל. כאשר החוקרים התמקדו ברשתות הדיסקאונט הגדולות נמצאה ירידה ממוצעת של כ-3%.

ההשפעה שונה מאוד בין רשתות הדיסקאונט

• מחסני השוק הובילה את התגובה התחרותית עם ירידת מחירים של כ-10%.

• חצי חינם רשמה ירידה של כ-5%.

• יוחננוף הוזילה את מוצרי הסל בכ-4%.

• ויקטורי הוזילה בכ-3%.

• רמי לוי הוזילה בכ-3%.

• בשופרסל דיל וביוניברס לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת.

• גם באושר עד לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת.

בערוץ האונליין נרשמה ירידה ממוצעת של כ-2.3% בלבד במחירי מוצרי הסל אצל המתחרים. גם כאן נמצאו פערים משמעותיים בין הרשתות:

• רמי לוי אונליין הוזילה את מוצרי הסל בכ-9%.

• חצי חינם אונליין הוזילה בכ-4%.

• בשופרסל אונליין, המחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר במסחר המקוון במזון, לא נמצאה ירידת מחירים.

• גם במחסני השוק אונליין לא נמצאה ירידת מחירים.

במקביל להוזלות, נרשמו עליות מחירים נרחבות בשאר המוצרים

הממצא הבולט ביותר במחקר הוא שבמקביל להוזלת מוצרי הסל, נרשמו עליות מחירים נרחבות במוצרים אחרים הנמכרים בסניפי קרפור. החוקרים בחנו 76 קטגוריות מוצרים שאליהן משתייכים מוצרי הסל - קטגוריות הכוללות מאות מוצרים שאינם כלולים ביוזמה עצמה. בסניפי קרפור המשתתפים ביוזמה, נמצאו התייקרויות ב-46 מתוך 76 קטגוריות שנבדקו, כאשר ב-23 מהקטגוריות העלאות המחירים היו מובהקות סטטיסטית.

בין ההתייקרויות הבולטות:

• ג'ל ונוזל לכביסה - עלייה של כ-9%.

• פודינג, ג'לי וקצפת - עלייה של כ-7%.

• שמפו ומרכך למבוגרים - עלייה של כ-7%.

• פסטה, ספגטי ולזניה - עלייה של כ- 6%.

• עוגיות חמאה ובטעמים - עלייה של כ- 6%.

בערוץ האונליין של קרפור התופעה הייתה אף רחבה יותר: התייקרויות נרשמו ב-55 מתוך 76 קטגוריות, ומתוכן ב-31 קטגוריות נמצאה עלייה מובהקת סטטיסטית.

ההתייקרויות הבולטות ביותר באונליין היו:

• שמפו ומרכך למבוגרים - עלייה של כ-14%.

• פתי בר וביסקוויטים - עלייה של כ-9%.

• ג'ל ונוזל לכביסה - עלייה של כ-8%.

• פסטה, ספגטי ולזניה - עלייה של כ- 8%.

• חטיפים מלוחים שונים - עלייה של כ- 7%.

המחקר נערך ע"י פרופ' איתי אטר ועדי עומר מהפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב וד"ר אור אבישי-ריז'י מאוניברסיטת פומפאו פברה בברצלונה. המחקר, המבוסס על נתוני מחירים יומיים של פלטפורמת Pricez שנאספו מכ-70 תתי-רשתות ומעל 2,000 סניפים ברחבי ישראל, בחן את השפעות התוכנית במהלך שבעת השבועות הראשונים להפעלתה.

נזכיר כי בשבוע שעבר, כחודשיים לאחר השקת תוכנית "הסל הזול של ישראל" של משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף רשת קרפור, נמסר כי הנתונים מצביעים על שינוי משמעותי בהרגלי הצריכה של הציבור ועל הגברת התחרות בשוק המזון. עוד נמסר כי כ-800 אלף ישראלים כבר רכשו וחסכו מאות שקלים מאז השקת המהלך. במקביל, נתח השוק של הרשת במוצרי הסל הזול זינק מ-2.2% ל-7.2%, נתון המעיד על אימוץ רחב של המהלך מצד הצרכנים.

עוד נמסר אז כי הביקוש הגבוה למוצרי הסל הזול הוביל גם לשינוי רחב יותר בשוק. מנתוני משרד הכלכלה והתעשייה עולה כי מאז השקת התוכנית ירד מחיר הסל הממוצע בשוק כולו מ-1,707 שקלים ל-1,623 שקלים - ירידה של 4.75%. מדובר בירידת מחירים רוחבית שנרשמה גם ברשתות המתחרות, שנאלצו להגיב ללחץ התחרותי באמצעות מבצעים והוזלות מחירים. במקביל, נרשם זינוק חד במכירות מוצרי הסל הזול ובפעילות האונליין של הרשת, כאשר המכירות באתר האינטרנט של קרפור גדלו ב-50%.

גם בשוק הרחב נרשמו ירידות מחירים משמעותיות במוצרים מובילים, ובהם תפוצ’יפס קראנץ’ שירד בכ-14.9%, גבינה צפתית של מחלבות גד שירדה ב-13.8%, שמפו פינוק שירד ב-9.4% וגבינת בייבי מוצרלה של גד שירדה ב-8.1%.

במשרד הכלכלה והתעשייה מעריכים כי משפחה הבוחרת לרכוש את מוצרי הסל הזול באופן קבוע יכולה לחסוך למעלה מ-2,000 שקלים בשנה, כאשר ההשפעה של המהלך כבר מורגשת בכלל שוק המזון ולא רק ברשת הזוכה.

בין המוצרים שרשמו את העליות הבולטות ביותר במכירות:

• ספגטי מחיטה מלאה - זינוק של 1,552%.

• זיתים חרוזית ירוק - זינוק של 1,514%.

• חומוס 500 גרם - זינוק של 1,487%.

• תפוגן צ’יפס - זינוק של 1,279%.

• אורז בסמטי - זינוק של 1,159%.

• מאמא עוף - זינוק של 1,147%.

• תירס מהשדה ללא סוכר - זינוק של 906%.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת ערך בשבוע שעבר מסיבת עיתונאים, בה אמר כי "הנתונים מוכיחים שהציבור מצביע בעגלה. הציבור הישראלי הוכיח שהוא לא פראייר. בזכות הנהירה ל'סל הזול', הרשתות המתחרות נכנסו לפאניקה ונאלצות להוריד מחירים. המונופולים ובעלי ההון אמנם משתמשים בערוץ 12 - ששייך לבעלים של מונופול טרה וקוקה קולה, כדי לטרפד את הסל ולהגן על המחירים היקרים, אבל הציבור לא פראייר. ניצחנו אותם במקום היחיד שהם מבינים בו - בקופה. אני קורא לציבור להמשיך לרכוש באונליין או ב-54 סניפי הסל הזול של ישראל, ויחד נמשיך את המהפכה".