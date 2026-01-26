נעלי ריצה במחירי רצפה: האתרים שמתחזים למגה ספורט

ההונאות ברשתות החברתיות נמשכות: אתרים מתחזים למגה ספורט ומציעים מבצעי שווא. בימים האחרונים החלו להופיע עמודי פייסבוק וחשבונות טיקטוק מזויפים ברשתות החברתיות המתחזים לרשת מגה ספורט במחירי רצפה. ברשת מגה ספורט מעריכים שהמטרה היא לגנוב פרטי אשראי של לקוחות ומציינים כי קיבלו מאות פניות בנושא בתוך שעות ספורות. יצוין כי הנושא הועבר לטיפול רשות הסייבר הלאומית ולחברות מטא וטיקטוק.

היקף התופעה נחשף לאחר שהרשת קיבלה בימים האחרונים זרם בלתי פוסק של פניות לשירות הלקוחות של הרשת: תוך שעתיים בלבד התקבלו מעל 100 שיחות טלפון ו-150 פניות במייל מלקוחות מבולבלים שנתקלו בפרסומים החשודים.

בעקבות המקרה, הנהלת מגה ספורט ערכה פנייה דחופה לרשות הסייבר הלאומית ולמטה טיקטוק העולמי במטרה להסיר את התכנים המטעים ולחסום את הגישה לאתרים המתחזים. במקביל, מגה ספורט פרסמה הודעות רשמיות בנכסים הדיגיטליים של הרשת, כדי להזהיר את הציבור באופן מיידי.

חגית אציל, סמנכ"לית שיווק רשת מגה ספורט: "מדובר בניסיון הונאה שמנצל את האמון של לקוחותינו ברשת. אנו פועלים בכל הערוצים – המשפטיים, הטכנולוגיים וההסברתיים – כדי לעצור את המחדל. חשוב להדגיש: האתר היחיד והמורשה של הרשת הוא www.megasport.co.il כל פרסום אחר שמציע מחירים לא הגיוניים מאתרים אחרים הוא חשוד, ואנו קוראים לציבור לא להזין פרטי אשראי באתרים שאינם האתר הרשמי של מגה ספורט".