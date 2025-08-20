נכנסה לרשימה: קנס יוטל על חברת יוחננוף

מומלצים -

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה הבוקר (רביעי) על כוונתה להטיל קנס על חברת מ. יוחננוף ובניו בע"מ בגין אי הצגת מחיר, הטעיה ואי סימון ארץ ייצור לא הוצגו מחירים על גבי מאות מהמוצרים, זאת לאחר שמצאה כי קיים יסוד סביר להניח שהחברה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן.

לפי ההודעה, לא הוצגו מחירים על גבי מאות מהמוצרים, נמצאו מוצרים שמחירם בקופה היה גבוה יותר מהמחיר שהוצג על גבי המוצר/השלט, ונמצאו מוצרים מיובאים אשר ארץ המקור אינה כפי שצויין בשילוט, ולכן בכוונתה של הרשות להטיל קנס בסך של 946,680 שקלים.

יש לציין כי לחברה קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן והיא זכאית להעלות טענות משפטיות ועובדתיות, הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

כידוע, חברת יחוננוף היא קמעונאית המוכרת מגוון מוצרי מזון וצריכה ומפעילה סניפים בפריסה ארצית. מהבדיקה שערכה הרשות להגנת הצרכן עלה כי החברה הפרה את סעיפי החוק הבאים:

• סעיף 17ב(א)-(ב) – הצגת המחיר הכולל על גבי הטובין.

• סעיף 2(א)(13) – איסור הטעיה של צרכן בכל עניין בעסקה, תוך דגש על פרטים מהותיים לעסקה. מחיר המוצר נחשב כפרט מהותי.

• סעיף 2(א)(8) – איסור הטעיה של צרכן בכל עניין בעסקה, תוך דגש על פרטים מהותיים לעסקה. מקום הייצור(גידול) של המוצר נחשב כפרט מהותי.

• סעיף 17(א) – סימון ארץ הייצור באופן בולט וצמוד לתוצרת החקלאית.

קובי זריהן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מסר: "קיימת חובה להציג מחיר על גבי כל מוצר, שמירה על שקיפות במחירים ובמקור המוצרים היא אבן יסוד בהגנת הצרכן. כאשר צרכן מגלה בקופה מחיר גבוה מזה שהובטח לו או רוכש מוצר מבלי לדעת מהיכן הגיע – נשללת ממנו הזכות הבסיסית לקבל החלטה מושכלת. הרשות תמשיך לפעול בנחישות על מנת לקיים את הציות לחוק".