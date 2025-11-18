"מחאת הקרמבו": האם המותג האהוב ינצח את המתחרים?

עם תחילת החורף חזר הקרמבו למדפים, אך בפעם הנוספת בשנים האחרונות החזרה הוא מלווה בעליית מחירים, בעיקר של המותג המוביל - שטראוס. ב"מהדורה המרכזית" של ערוץ i24NEWS פורסם היום (שלישי) כי החל מדצמבר הקרוב, מארז של 8 יחידות יעלה 22 שקל, לעומת 19.90 שקל היום.

לפי נתוני אתר ההשוואת מחירים "פרייסז", מחיר מארז קרמבו של שטראוס עלה בצורה עקבית בשנים האחרונות: ב-2021 עמד המחיר על 13.90 שקל, ב-2022 על 15.90 שקל, ב-2023 על 17.50 שקל, וב-2025 על 19.90 שקל. העלייה הצפויה לדצמבר תביא את המחיר ל-22 שקל - עלייה של כ-60% תוך ארבע שנים.

ההתייקרות מתרחשת למרות ירידה משמעותית במחירי חומרי הגלם: מחיר הקקאו ירד ב-48%, מחיר הסוכר ירד ב-20%, ומחיר הקמח ירד ב-4.5%. בענף המזון מסבירים את העלייה בעלויות לוגיסטיקה ושילוח.

התייקרות החטיף גוררת תגובות בקרב צרכנים, חלקם עוברים למותגים חלופיים זולים יותר ואחרים מכינים קרמבו בבית. במבחן טעימה שנערך בקרב משפחות עם ילדים, רבים מהילדים לא הבחינו בהבדל בין המותגים השונים.

לפני שלוש שנים, כששטראוס דרשה עליית מחיר של 15%, חלק מהסופרים סירבו והקרמבו נעלם מהמדפים. רשתות כמו ויקטורי ורמי לוי הסכימו להתייקרות, בעוד אחרות התעקשו שלא. המחסור במוצר גרם אז לגל ביקורת, שבה הוצפה שוב בעיית המונופול הכמעט מלא של שטראוס בשוק הקרמבו.