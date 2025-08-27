שר האוצר חתם על צו לייבוא חלב ללא מכס ל-6 חודשים

מומלצים -

משרד האוצר הודיע היום (רביעי) על צעדים מיידיים למניעת מחסור בחלב, זאת על רקע אזהרת מועצת החלב כי משק החלב המקומי יתקשה לעמוד בביקוש בתקופת חגי תשרי. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם על צו המאפשר יבוא חלב ניגר ללא מכס למשך שישה חודשים.

לדברי משרד האוצר, מהלך זה נועד להרחיב את ההיצע, להפחית את הסיכון למחסור במהלך החגים ולהבטיח מחירים נגישים לצרכנים. "למחסור בחלב אין שום הצדקה. חתמתי על הצו במטרה לאפשר תחרות שתביא להשלמת החוסרים ולהורדת מחירים," אמר סמוטריץ'.

עם זאת, כרגע אף אחת מהחברות הגדולות במשק, כמו שטראוס או תנובה, לא הגישה בקשה לייבוא החלב, וגם הקמעונאים הגדולים אינם מעורבים.

נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן, מותח ביקורת חריפה על המהלך: "שר האוצר במעשה אנטי-ציוני: מקדם אתרים סיניים וטורקיים על חשבון העסקים הישראלים. הצעד פוגע קשות בעסקים הקטנים והבינוניים, מגביר ריכוזיות בשוק ומחליש את התעשייה המקומית."

תומכי הצו מציינים כי שילוב בין ייבוא מהיר וענף ייצור מקומי חזק הוא הדרך להבטיח זמינות ומחירים נוחים לכלל הציבור, בעוד המבקרים טוענים כי המהלך איננו פותר את הבעיה המרכזית של יוקר המזון המקומי.