השף רז רהב קורא לבטל את התשר: "צריך להפוך את המלצרות למקצוע"

פוסט שהעלה השף והמסעדן רז רהב ברשתות החברתיות הצליח לעורר סערה נרחבת בעולם המסעדנות הישראלי, לאחר שהציע להפסיק להסתמך על טיפים ולעבור למודל שכר ברור ומסודר לעובדים. רהב טען כי השירות הוא חלק בלתי נפרד מחוויית הבילוי, ולכן על בעלי העסקים לתמחר אותו כחלק מובנה מהמנות ולא להותיר את שכר המלצרים לחסדי הלקוחות. "איך המחיר הוא לא כולל את השירות?", תהה רהב, "אני כמעסיק אחראי שהאוכל יהיה טוב, שהמיזוג יהיה נעים ועל המלצרים. ברור שהשירות מתומחר בסוף. לא יכול להיות שהשכר יהיה נתון לחסדיהם של האורחים".

הצעתו של רהב פגשה קוד חברתי מושרש, שבו הטיפ בישראל הפך מבונוס על שירות יוצא דופן לחלק בלתי רשמי מהמחיר, כאשר רף המינימום עלה מעשרה אחוזים לשיעורים גבוהים בהרבה. בקרב הלקוחות נשמעו קולות המביעים תסכול מהמצב הקיים ותומכים בשינוי. "אם קיבלתי שירות רע, סביר להניח שזה מרגיש כמו כפייה", שיתפה אחת הסועדות, ואחרים הוסיפו כי היו מעדיפים שבעלי העסקים ישלמו לעובדים את משכורתם ישירות. מנגד, חלק מבעלי העסקים רואים בשיטה הקיימת כלי חיוני להנעה. בן בוכוייץ', בעל "קפה שניאור", הסביר: "זה סוג של מוטיבציה טובה, כי בעצם מלצר הוא סוג של עצמאי. הוא יעשה את העבודה מעולה - הוא ירוויח יותר".

לצד התמיכה ברשת, מסעדנים בכירים רבים מיהרו להבהיר כי המודל המוצע רחוק מהמציאות הכלכלית בישראל ויוביל בהכרח לייקור המנות עבור הצרכן. המסעדן אורי זימן הסביר כי "איך שלא תהפוך את זה, זה יצא מהלקוח", והדגיש שכדי להגיע למצב שבו הטיפ הוא זכות בלבד, המקצוע חייב לעבור הכשרה מסודרת ולא להתבסס על בני נוער בעבודה זמנית. השף חיים כהן התייחס אף הוא לסוגיה בשיחה עם i24NEWS ואמר: "אם זה יהיה ויקרה, זה מחייב בתי ספר למלצרות, אנשים שיחליטו שמלצרות זה המקצוע שלהם. ביום שנוכל לתת משכורות למלצרים שזה המקצוע שלהם, זה יהיה יום גדול אז כולנו נודה לרז רהב, עד אז הרעיון הזה הוא לא ריאלי".