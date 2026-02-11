ולנטיין 2026 במספרים: ה-AI בוחר את המתנה וגברים משלמים יותר

נתוני הצרכנות המעודכנים לקראת וולנטיין 2026 חושפים תמונה מרתקת של השוק הישראלי אל מול המגמות העולמיות. בישראל, האהבה מתורגמת למספרים מרשימים: מחיר מתנה ממוצעת עומד השנה על 450 שקל, נתון המשקף עלייה ברורה בהשוואה לשנים קודמות.

על פי נתוני רשת "ג'נטלמן", רוב מוחלט של ההוצאות (71%) עדיין מוקדש לבני הזוג, מה שמעיד על כך שלמרות השינויים הכלכליים, הישראלים לא מוותרים על השקעה ישירה בפרטנר הזוגי.

מגמות הרכישה בישראל חושפות חלוקה ברורה בין המינים: בעוד שנשים רוכשות עבור גברים בעיקר פריטים פרקטיים ומעוצבים כמו תיקים, עטים ושעונים, הגברים הישראלים מתמקדים השנה בתכשיטים, גאדג'טים אישיים ומשחקים זוגיים.

נתוני המכירות מראים זינוק של 20% במכירות התיקים ו-10% בתכשיטים. זאת במקביל לנתונים מהשוק האמריקאי (NRF), שם הפערים הכלכליים נותרו דרמטיים: הגבר הממוצע מוציא השנה כ-287 דולר על מתנות – סכום הגבוה פי 2.5 מההוצאה הנשית הממוצעת (108 דולר).

המהפכה האמיתית של השנה היא חדירת הבינה המלאכותית לתהליך קבלת ההחלטות. על פי דו"ח DELOITTE, כ-43% מהצרכנים משתמשים ב-AI כדי למצוא את המתנה המושלמת.

מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים, מסביר: "הסיפור של 2026 הוא הביטחון הצרכני שהטכנולוגיה מעניקה. כמעט חצי מהישראלים נותנים ל-AI לבחור עבורם, כסוג של 'ביטוח' נגד קנייה לא נכונה. הדיוק הזה גורם לצרכן הישראלי לפתוח את הארנק בלב שקט ולהשקיע סכומים גבוהים יותר בפריטים איכותיים".

למרות השליטה של האלגוריתמים, הצרכן של 2026 מחפש נואשות אחר המגע האישי. עדות לכך היא הזינוק של 34% בביקוש לחריטות והקדשות אישיות.

במקביל, דור המילניום מוביל קאמבק מפתיע לשנות התשעים עם חזרה למוצרים נוסטלגיים המציעים "טכנולוגיה פשוטה". טמגוצ'י ומשחקי קופסה כמו מונופול הפכו למתנות מבוקשות במיוחד, מה שמכריע את הכף לכיוון האיזון המדויק שבין קדמה דיגיטלית לבין רגש אנושי חשוף.